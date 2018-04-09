Транспортный светофор на Велозаводской улице вернули в правильное положение

Работы были проведены по просьбе жителя Южнопортового района: он сообщил о проблеме на портал «Наш город».

Максима Ликсутова. Через несколько дней меры были приняты, а пользователь портала получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Указанные неисправности устранены. Развернут в нормативное положение и закреплен транспортный светофор», — говорится в сообщении.

Напомним, что сообщить о подобных нарушениях на портал «Наш город» можно, пройдя регистрацию и выбрав соответствующий раздел. (вт)