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В Ханты-Мансийске прошла XV городская выставка-ярмарка «Праздник хлеба», приуроченная к светлому празднику Воскресения Христова
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В Ханты-Мансийске прошла XV городская выставка-ярмарка «Праздник хлеба», приуроченная к светлому празднику Воскресения Христова 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В этом году производителям удалось реализовать около тонны праздничной продукции, а это более 4000 куличей разного веса, формы и рецептуры. Всего в ярмарке приняли участие 14 предприятий, среди них 7 производителей хлеба и хлебобулочных изделий. Двое из них участвовали впервые.
Наибольшим спросом пользовалась продукция кафе «Назымчанка», реализовано более 200 кг продукции. Потребительский кооператив Ханты-Мансийское ГорПо на «Празднике хлеба» продал 192 кг выпечки. Пекарня «Золотая Нива» -165 кг праздничной продукции.
В этом году ярмарочные ряды окружного центра пополнили предприниматели из Кирова и Ростова-на-Дону. Большим спросом пользовалась их сувенирная продукция из дерева — столовые приборы, матрешки и многое другое. Гости привлекали посетителей яркими национальными костюмами и игрой на деревянных музыкальных инструментах.
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