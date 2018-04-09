В Ханты-Мансийске прошла XV городская выставка-ярмарка «Праздник хлеба», приуроченная к светлому празднику Воскресения Христова

В этом году производителям удалось реализовать около тонны праздничной продукции, а это более 4000 куличей разного веса, формы и рецептуры. Всего в ярмарке приняли участие 14 предприятий, среди них 7 производителей хлеба и хлебобулочных изделий. Двое из них участвовали впервые.

Наибольшим спросом пользовалась продукция кафе «Назымчанка», реализовано более 200 кг продукции. Потребительский кооператив Ханты-Мансийское ГорПо на «Празднике хлеба» продал 192 кг выпечки. Пекарня «Золотая Нива» -165 кг праздничной продукции.

В этом году ярмарочные ряды окружного центра пополнили предприниматели из Кирова и Ростова-на-Дону. Большим спросом пользовалась их сувенирная продукция из дерева — столовые приборы, матрешки и многое другое. Гости привлекали посетителей яркими национальными костюмами и игрой на деревянных музыкальных инструментах.