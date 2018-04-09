Дорожный знак «Пешеходный переход» привели в порядок в Митине

Коммунальные службы привели в нормативное положение дорожный знак, расположенный на пешеходном переходе через улицу Митинская. О возникшей проблеме стало известно из сообщения местного жителя, опубликованного на портале «Наш город».

«Восстановлен в нормативное положение и закреплен дорожный знак 5.19.2 «Пешеходный переход» на стойке с дорожными знаками 2.4 «Уступите дорогу» и 5.19.1 «Пешеходный переход», — указывается в официальном ответе руководства столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (ср)