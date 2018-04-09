Момент удушения полицейского безруким инвалидом попал на видео

Появилось видео, на котором видно, как инвалид без кистей рук захватывает за шею полицейского в форме в Карабдино-Балкарии. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее «Комитет против пыток» показывал пятисекундный фрагмент этой записи, на котором не было момента удушения.

В конце 2017 года безрукий инвалид Аслан Иритов и его брат Беслан стали фигурантами дела о применении насилия к представителю власти (статья 318 УК). В материалах дела отмечалось, что Аслан, у которого нет обоих кистей рук, «схватил полицейского за шею кистями обеих рук и сдавливал пальцы рук в области шеи».

Сами братья рассказывали правозащитникам, что 31 октября во двор их дома пришли силовики, которые потребовали вывести на улицу хозяина. Пока Аслан Иритов одевался, полицейские успели поссориться с его женой и дочерью. Когда инвалид вышел из дома, во двор уже забежали вооруженные люди в масках, которые повалили членов семьи на землю и начали их бить. В результате у всех четырех диагностированы травмы или переломы. Никакой проверки в отношении силовиков не проводилось.