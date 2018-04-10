Роскосмос и мэрия Москвы заключили соглашение о сотрудничестве

Отмечается, что документ предполагает сотрудничество сторон в развитии науки и инноваций и создании новых высокотехнологических рабочих мест, а также в популяризации инженерных профессий и социальной поддержке молодых специалистов. Кроме того, госкорпорация и мэрия договорились совместно создавать на базе московских организаций ракетно-космической промышленности инновационные кластеры, технопарки и инжиниринговые комплексы.

«На основе нашего соглашения, уверен, государственные органы, представители научного сообщества и промышленности будут взаимодействовать ещё более эффективно, что позволит нам внести свой вклад в создание высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной экономики России », — отметил Игорь Комаров. Его цитирует пресс-служба Роскосмоса.

В свою очередь, Сергей Собянин подчеркнул, что достигнутые договорённости придадут «новый импульс процессу создания высокотехнологичных рабочих мест в Москве».

«Подписали соглашение о сотрудничестве с @roscosmos. В Москве в космической отрасли работают 67 тысяч человек. НИИ, КБ, промпредприятия — это уникальный симбиоз учёных, конструкторов, инженеров, рабочих. Развитие Роскосмоса во многом определяет уровень развития города и страны», — написал градоначальник в Twitter.

Подписали соглашение о сотрудничестве с @roscosmos. В Москве в космической отрасли работают 67 тысяч человек. НИИ, КБ, промпредприятия — это уникальный симбиоз учёных, конструкторов, инженеров, рабочих. Развитие Роскосмоса во многом определяет уровень развития города и страны. pic.twitter.com/J8GV122Wsz

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 апреля 2018 г.

В рамках соглашения в ближайшее время стороны намерены начать применение на территории столицы сервисов на основе информации, получаемой космическими аппаратами зондирования Земли и спутниками ГЛОНАСС.

В Москве функционируют 32 предприятия ракетно-космической промышленности, входящие в состав Госкорпорации «Роскосмос».