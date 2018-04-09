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Жители Митина примут участие в конкурсе на лучшую фотографию с субботника
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Жители Митина примут участие в конкурсе на лучшую фотографию с субботника 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
Жители Митина примут участие в окружном фотоконкурсе «Весна. Субботник. СЗАО». Чтобы стать его участником, необходимо выйти на субботник в своем районе и запечатлеть самый яркий и удачный момент собственного труда.
Как рассказали в пресс-службе префектуры СЗАО, чем больше креативных снимков вы сделаете, тем больше шансов на победу. Фото необходимо опубликовать в социальных сетях Instagram, Facebook или «ВКонтакте» до 30 апреля включительно, обязательно обозначив их хэштегом #чистыйсзао2018 или #веснасубботниксзао2018 и указав свой район. На фотографиях или видео может быть один человек или группа людей. Победители будут объявлены в начале мая.
Напомним, общегородские субботники в этом году пройдут 14 и 21 апреля. (ср)
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