Жители Митина примут участие в конкурсе на лучшую фотографию с субботника

Жители Митина примут участие в окружном фотоконкурсе «Весна. Субботник. СЗАО». Чтобы стать его участником, необходимо выйти на субботник в своем районе и запечатлеть самый яркий и удачный момент собственного труда.

Как рассказали в пресс-службе префектуры СЗАО, чем больше креативных снимков вы сделаете, тем больше шансов на победу. Фото необходимо опубликовать в социальных сетях Instagram, Facebook или «ВКонтакте» до 30 апреля включительно, обязательно обозначив их хэштегом #чистыйсзао2018 или #веснасубботниксзао2018 и указав свой район. На фотографиях или видео может быть один человек или группа людей. Победители будут объявлены в начале мая.

Напомним, общегородские субботники в этом году пройдут 14 и 21 апреля. (ср)