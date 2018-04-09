«Седина в бороду»: менять ли профессию в 40 лет?

Можно ли в зрелом возрасте радикально сменить сферу деятельности — и, главное, стоит ли это делать? С одной стороны, именно к 40 многие приходят к профессиональному выгоранию, осознанию того, что в своей профессии они исчерпались, жажде серьезных жизненных перемен. Немаловажен и материальный стимул: например, в 90-х некоторые физики уходили в бизнес, поскольку понимали: на зарплату научного работника семью из 5 человек не прокормить. С другой стороны, расхожее поверье гласит: если к 40 годам человек ничего не добился в своей отрасли — настолько, что не жаль с ней резко распрощаться, шансы «найти себя» на стороне тем более стремятся к нулю.

Так или иначе, такую роскошь, как предпенсионный рывок к новым заманчивым рубежам, могут позволить себе не все: потребуются и новые знания, и готовность объяснять свои метания потенциальным работодателям, и финансовая «подушка безопасности», страхующая риски первого этапа адаптации к новым условиям.

В то же время, эксперты уверены: люди по-настоящему амбициозные и целеустремленные своего добьются. Получить дополнительные знания и вырваться из замкнутого круга никогда не поздно, и часто такие устремления заканчиваются вполне реальными историями успеха.

Соответствующих программ и учреждений, занимающихся профессиональной переподготовкой граждан, в стране (и, в частности, в Москве ) довольно много. Некоторые — в соответствии с Президентской программой подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства — готовят руководителей и управленцев, другие рассчитаны на клиентуру попроще. Инструменты социальной защиты населения включают программы повышения квалификации, профориентации, переподготовки, обучения по рабочим специальностям. А вот столичный Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства, например, реализует программу подготовки предпринимателей. В общем, выбор есть.

Версии «лайт» предполагают, что начать все «с чистого листа» может и безработный, и женщина в декретном отпуске. Причем от самого гражданина требуется немногое: всего лишь желание трудиться, об остальном позаботится государство. В частности, соискатели-москвичи могут найти много полезного на сайте Департамента труда и социальной защиты населения, либо на интерактивном портале Центра занятости населения города Москвы. Аналогичные сайты и программы есть и в регионах.

Страх и ненависть

На собеседованиях

Для многих женщин особую сложность представляет возвращение «в строй» после рождения ребенка. В Москве порядок направления на профессиональную подготовку женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трехлетнего возраста утвердили еще несколько лет назад. Цель этих мероприятий — обеспечить женщине социальную защищенность и возвращение к трудовой деятельности, сократить период адаптации к условиям труда, повысить ее конкурентоспособность. Предусматривается и возможность гибких форм занятости — частичной или надомной. Профессиональное обучение женщин при наличии соответствующих документов осуществляется бесплатно, за счет бюджета.

Кроме того, городские Центры занятости населения обещают помочь и обычным безработным: провести психологическое тестирование, в том числе и на выбор профессии, оказать психологическую поддержку — в частности, психокоррекционные тренинги, направленные на «снижение уровня тревожности, понимание и раскрытие своих проблем, отработку новых приемов и способов поведения». Одним словом, содействие гражданину в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости «с учетом его потребностей, индивидуальных особенностей и возможностей, а также востребованности профессий на рынке труда» — важный фактор государственной политики, вне зависимости от возраста.

Некоторые категории граждан — инвалиды, безработные (по истечении шестимесячного периода безработицы), граждане, уволенные с военной службы и так далее — имеют приоритетные права на профобучение. Существуют даже Клубы ищущих работу, где безработным прививают навыки самостоятельного поиска работы, техники делового общения и самопрезентации.

Однако многие хотят большего — и, при определенных усилиях, этого добиваются. Как рассказал «МИР 24» директор департамента повышения квалификации и профессиональной переподготовки Института МИРБИС Валерий Залко, таких примеров много.

«Старые знания, которые люди получали по первому образованию, могут утратить актуальность, и в этом случае человеку поможет именно профессиональная переподготовка, предусматривающая получение новых знаний, востребованных на текущий момент, на базе имеющегося образования», — говорит он.

Многим в этом смысле помогла Президентская программа подготовки управленческих кадров, которой в прошлом году исполнилось 20 лет. Понятно, что сделать за несколько месяцев переподготовки из журналиста, например, директора предприятия не получится, но речь в данном случае идет именно о совершенствовании уже имеющейся базы, а не о принципиальном ее обновлении. В частности, многие люди получали экономическое образование широкого профиля, но сейчас более востребованы какие-то конкретные, специализированные области, которые и имеет смысл осваивать. Военные, увольняющиеся из рядов вооруженных сил, тоже могут перепрофилироваться в более актуальном направлении — например, в управлении персоналом. У таких специалистов больше шансов на трудоустройство, поясняет эксперт.

Попасть в эту программу могут люди с высшим образованием, как правило, до 40 лет, работающие в реальных секторах экономики, имеющие собственный проект развития организации или проект, реализуемый в ее интересах, и прошедшие конкурсный отбор. В каждом регионе для желающих выделяется определенная квота, чтобы подобрать наиболее подготовленных людей с наиболее значимыми проектами, говорит собеседник «МИР 24». Платит за все это и государство (66%), и направившая человека организация (34%). Слушатели не только проходят обучение, но и отчитываются о реализации проекта. Часть из них получает право на бесплатную зарубежную стажировку.

«Я бы не сказал, что мы готовим исключительно топ-менеджеров — речь о людях, которые могут внести достойный вклад в развитие тех организаций, которые они представляют. Люди после 40 лет тоже могут пройти аналогичную переподготовку за счет своих организаций или за собственный счет», — говорит он.

Вообще к смене рода деятельности, по наблюдениям эксперта, наиболее склонны две возрастные группы: молодые специалисты 24-27 лет, закончившие вуз и оказавшиеся невостребованными по специальности. Причем переподготовкой можно озаботиться и заранее, еще непосредственно обучаясь в вузе, но желая, что называется, «подстелить соломку». «Вторая возрастная группа — люди в возрасте 35-40 лет, понимающие, что их знания и опыт устарели, и желающие быть конкурентоспособными на рынке труда в соответствии с возникающими новыми технологиями и знаниями в соответствующих отраслях», — говорит эксперт.

Работа мечты

Семь шагов к успеху

В целом же, не обязательно те, кто желает сменить профиль после 40 — это какие-то несостоявшиеся неудачники. «Был период, когда основную массу людей, проходивших переподготовку, составляли лица за 40 — уволенные военнослужащие и выпускники вузов, готовивших специалистов в области плановой экономики, оказавшиеся с переходом страны к рыночной экономике не у дел. Для российской экономики было переподготовлено огромное количество людей, оказавшихся востребованными на рынке труда, и таких примеров очень много», — считает собеседник «МИР 24».

Шанс есть у всех — даже у гуманитариев, которые после переобучения могут реализоваться в том же управлении персоналом. Многие из них сделали вполне успешную карьеру, объясняет Валерий Залко.

Сказать, какие отрасли сегодня востребованы, а какие — нет, сложно: запросы и приоритеты меняются в зависимости от региона проживания, от перспектив развития данного региона и предпочтений людей. Например, если в регионе начинают развивать автомобильную промышленность, соответственно, увеличивается и количество желающих освоиться в этой отрасли. Все индивидуально. Но, в целом, снижается спрос на специалистов общего профиля (все больше организаций нуждаются в конкретных профессиональных компетенциях), отмечает эксперт.

Психотип личности, стремящейся к переменам «ближе к пенсии», как правило, таков. «Это не неудачник, а целеустремленный человек, реально оценивающий себя и понимающий, что в условиях процессов, связанных с распределением трудовых ресурсов, его специальность теряет значимость и приоритет в данном регионе или виде деятельности. Он хочет адаптироваться к новым реалиям, трезво оценивает свои возможности и запросы, понимает, что знания совершенствуются, появляются их новые области, в которых необходимо получать навыки и квалификацию. Ведь только знания — гарант самореализации. Поэтому мы видим много желающих такого рода — и вовсе не тех, кто остался не у дел или профнепригоден», — говорит эксперт.

Для определенной категории предусмотрен и такой шаг, как второе высшее образование, но это уже совсем другая история. Так или иначе, отчаиваться не стоит в любом возрасте.

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