Ещё
В библиотеке пройдет исторический вояж «Любовью сильною к отечеству горя…»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

В библиотеке пройдет исторический вояж «Любовью сильною к отечеству горя…» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Исторический вояж «Любовью сильною к отечеству горя…» совершат юные посетители библиотеки №156. Пройдет лекция 18 апреля.
— Мы посвятим наш исторический вояж 200-летию открытия памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заведующая читальней Ирина Максимкина, — В ходе встречи участники познакомятся с понятием «смутное время», узнают о подвиге Минина и Пожарского, и историю создания легендарного монумента. Кто же эти герои, которым посвятили великолепную скульптуру в самом центре города?
Чтобы ответить на этот вопрос, участники перенесутся в XVII век, когда на нашей земле шла ожесточенная борьба с польско-литовскими интервентами. Сотрудники читальни расскажут об императоре Александре I, ведь именно под его покровительством был воздвигнут памятник Минину и Пожарскому.
В завершение исторического вояжа участники ответят на вопросы викторины по теме встречи. Начнется лекция в 14:30.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
О гастрономии стран ЮНЕСКО рассказали студенты колледжа «Царицыно» В Пасхальную ночь три автобусных маршрута изменят свое расписание Билеты из Гомеля, Могилева и Воронежа в Москву можно купить на автостанции «Орехово»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше482
Сбербанк выступил с заявлением93
Эрдоган нацелился на Донбасс290
Галкин поделился личной трагедией19
Авиаудару по Сирии нашли объяснение148
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение