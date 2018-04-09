В библиотеке пройдет исторический вояж «Любовью сильною к отечеству горя…»

Исторический вояж «Любовью сильною к отечеству горя…» совершат юные посетители библиотеки №156. Пройдет лекция 18 апреля.

— Мы посвятим наш исторический вояж 200-летию открытия памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заведующая читальней Ирина Максимкина , — В ходе встречи участники познакомятся с понятием «смутное время», узнают о подвиге Минина и Пожарского, и историю создания легендарного монумента. Кто же эти герои, которым посвятили великолепную скульптуру в самом центре города?

Чтобы ответить на этот вопрос, участники перенесутся в XVII век, когда на нашей земле шла ожесточенная борьба с польско-литовскими интервентами. Сотрудники читальни расскажут об императоре Александре I, ведь именно под его покровительством был воздвигнут памятник Минину и Пожарскому.

В завершение исторического вояжа участники ответят на вопросы викторины по теме встречи. Начнется лекция в 14:30.