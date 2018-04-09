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Котировки En+ упали на 40% на вторичном рынке в Лондоне
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Котировки En+ упали на 40% на вторичном рынке в Лондоне 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) в понедельник в ходе торгов на вторичном рынке (по правилу Reg S) подешевели на 40,16% в сравнении с данными на закрытие торгов 6 апреля. Это следует из данных торгов на LSE.
Цена бумаги En+ в понедельник на 17:38 мск опустилась до $5,78 за бумагу.
Утром в понедельник управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании приостановило операции с депозитарными расписками группы En+ Олега Дерипаски по правилу 144А (торги по этому правилу осуществляются для квалифицированных инвесторов из США). Данная мера действует с 08:00 по Лондонскому времени 9 апреля.
США также остановили торги расписками компании: санкции запрещают американским компаниям и гражданам любые отношения с фигурантами санкционного списка.
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