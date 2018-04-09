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Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-феврале выросли на 6,2% — до $7,1 млрд
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Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-феврале выросли на 6,2% — до $7,1 млрд 

Rambler News Service 34 минуты назад
Экспорт газа «Газпрома» в январе-феврале 2018 года в стоимостном выражении вырос на 6,2% по сравнению с показателем января-февраля 2017 года — до $7,083 млрд, следует из статистики ФТС.
В январе-феврале 2017 года доходы газового холдинга от экспорта газа составляли $6,671 млрд
В натуральном выражении экспорт газа в январе-феврале снизился на 10,2% и составил 35,2 млрд кубометров.
Как ранее сообщало RNS, доходы «Газпрома» от экспорта газа в 2017 году выросли на 22% по сравнению с показателем 2016 года — до $38,147 млрд В натуральном выражении экспорт газа вырос на 5,7% и составил 210,2 млрд кубометров.
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 Ещё 2 источника 
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