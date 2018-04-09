Нижегородские пенсионеры напишут книгу о родном крае

Об этом сообщил депутат городской думы Владимир Тарасов на совещании по реализации партийных проектов «Единой России» 9 апреля.

По его словам, к созданию книги планируется привлечь людей старшего поколения из разных районов области.

«Каждый сможет рассказать о своем районе, приложить фотографии своих родных городов и сел. Сначала книга будет создаваться в электронном виде. Работа уже началась. Если все получится, и нас поддержит областное правительство, мы сможем издать эту книгу и распространить по всей России », — отметил Тарасов.

Напомним, нижегородская область подарила книги о Горьком молдавским библиотекам.