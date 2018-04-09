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Нижегородские пенсионеры напишут книгу о родном крае
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Нижегородские пенсионеры напишут книгу о родном крае 

В городе N 33 минуты назад
Фото: В городе N
Об этом сообщил депутат городской думы Владимир Тарасов на совещании по реализации партийных проектов «Единой России» 9 апреля.
По его словам, к созданию книги планируется привлечь людей старшего поколения из разных районов области.
«Каждый сможет рассказать о своем районе, приложить фотографии своих родных городов и сел. Сначала книга будет создаваться в электронном виде. Работа уже началась. Если все получится, и нас поддержит областное правительство, мы сможем издать эту книгу и распространить по всей России», — отметил Тарасов.
Напомним, нижегородская область подарила книги о Горьком молдавским библиотекам.
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