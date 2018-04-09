Программист узнал о серьезной уязвимости Wi‐Fi в метро

Программист рассказал, как обнаружил утечку, и чем это грозит обычному пользователю.

Данные, которые пассажиры московского метро передают местной Wi‐Fi сети на протяжении года были доступны любому человеку. Об этом заявил программист Владимир Серов . Он пришел к выводу, что данные пассажиров были доступны каждому в addfox, чтобы делать таргетированную рекламу. В том числе любому человеку были доступны телефон, пол, примерный возраст, примерные местоположение и место жительства, место работы, увлечения.

По словам программиста, он заявлял о проблеме неоднократно, однако данные продолжают быть уязвимыми.

«Этой уязвимости вообще не должно было быть изначально. Когда они узнали об уязвимости в последний миг, они зашифровали данные. Но проблема в том, что они использовали такой шифр, который для всех одинаковый. С помощью небольшой математики можно было расшифровать их, даже особо не расшифровывая», рассказал в интервью «360» Владимир Серов.

Программист назвал уязвимость халатностью разработчиков и отметил, что такого нигде больше нет.