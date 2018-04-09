От 180 и выше: блогер устроила флешмоб в поддержку длинноногих 

Модель Мария Миногарова впервые рассказала, каково это — жить со 180 сантиметрами роста и запустила флешмоб #янебаскетболистка.
Кажется, стандарты красоты «90−60−90» уже давно не залог счастья… Тем более что подиум атакуют со всех сторон pluse-size модели, такие как Эшли Грэм. и длинногие красотки с ростом 190 сантиметров вместо привычных 175!
Впрочем, с таким нешуточным ростом не всегда удобно в обычной жизни. Звездный блогер Мария Миногарова рассказала, каково это — когда в тебе 185 сантиметров, а также запустила необычный флешмоб для особо длинноногих девушек.
Публикация от Я Minogarova (@minogarova)
23 Мар 2018 в 8:02 PDT «Я уже не школьница среди мальчиков и не дылда среди узкого круга невысоких женихов, чтобы маяться, а вполне себе успешная, в том числе и благодаря высокому росту, леди. И комплексы как будто отступили очень далеко, и уверенность в себе можно было мерять количеством шпилек в моем шкафу, но тут пришла беда откуда не ждали, — поделилась Мария в Instagram с подписчиками. — Дело в том, что я становлюсь все более заметным для общественности персонажем и желанным гостем на различных светских мероприятиях… А это означает обязательный сногсшибательный наряд на каждый выход. Прийти на них и посмеяться, не заморачиваясь на одежде, не выходит, потому что с порога на тебя несутся фотографы всех изданий и снимают от макушки до пят. И я тупо не могу одеться».
По словам модели, все те же наряды, что роскошны на других звездах, совсем не сидят на ней.
«Штаны подстрелены, рукава короткие, талия начинается у меня прямо под грудью…» — продолжила она.
Тут-то девушка и решила организовать флешмоб красоток со всей страны, чей рост выше 180 сантиметров. Даже хэштег шуточный по такому поводу придумала: «Я не баскетболистка, но немного волейболистка».
Впрочем, Мария тут же оговорилась, что против баскетболисток ничего плохого не имеет! А всего лишь добавила эту фразу для ясности!
Реакции ждать не пришлось! В первый же день солидарны с Миногаровой оказались аж 200 девушек со всей России.
«Мария, это счастье, что вы озвучили больную тему», «Ура, а я уж думала, что я одна такая», «Будем держать кулачки и надеяться, что производители одежды вас прочтут», — писали они в ответ.
Мария же решила довести дело до конца. И предложила продлить флешмоб до середины лета, а потом устроить всем вместе веселую фотосессию… Впрочем, некоторые фото девушек можно увидеть прямо сейчас.
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