Нижегородцев научат краудфандингу — способу коллективного финансирования проектов за счет добровольных взносов

Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Краудфандинговая платформа Planeta.ru совместно с Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области запустят в Нижнем Новгороде курс Первой Всероссийской «Школы краудфандинга». Бесплатное офлайн-обучение пройдёт с 20 по 22 апреля 2018 года. Образовательная программа будет направлена, в первую очередь, на социальных предпринимателей.

Слушатели школы будут учиться использованию краудфандинга для эффективного финансирования и продвижения своих проектов. Лекционная программа первого дня будет доступна всем желающим. Принять участие в мастер-классах следующих двух дней и вместе с экспертами детально проработать свои проекты смогут только участники, прошедшие предварительный отбор.

Подать заявку на участие можно до 18 апреля по ссылке https://school.planeta.ru/school/37 Студенты узнают, почему краудфандинг — это не благотворительность, зачем необходимо детально прописывать систему бонусов в проекте и как с помощью краудфандинга искать спонсоров и партнёров. Эксперты Planeta.ru расскажут об оформлении крауд-проекта и его продвижении, а также о таких неочевидных для многих функциях краудфандинга как PR-инструмента, маркетингового исследования и предзаказа товаров. Опытом поделятся авторы успешных краудфандинговых проектов из Нижегородской области и региональные специалисты в сфере социального предпринимательства.

«Сегодня в нашем реестре находятся более 700 субъектов малого и среднего социального предпринимательства. И с каждым днем эта цифра растет. В регионе для социального бизнеса создано достаточно большое количество инструментов поддержки. Это обучение, офисы в социальном бизнес-инкубаторе, гранты, бесплатные рекламные щиты и многое другое. Но умение вовлечь в свой социальный бизнес общественность, а значит, привлечь её к решению какой-либо социальной задачи — это как раз то, что необходимо сегодня нашим предпринимателям», — отметил директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых.

«Нижегородская область — достаточно краудфандинговый регион, — заявил руководитель образовательного направления Planeta.ru, куратор «Школы краудфандинга» Егор Ельчин. — Мы успешно сотрудничаем с региональным филиалом Высшей школы экономики , студенты которой — авторы уже нескольких успешных проектов, а также с Объединённой металлургической компанией. Победители грантового конкурса ОМК из Нижнего Новгорода и Выксы также привлекали средства на Planeta.ru. Один из моих любимых нижегородских авторов — социальный предприниматель из села Кириллово Галина Инешина, которая с помощью коллективного финансирования открыла в родной деревне пекарню и приобрела хлебовоз для перевозки свежей выпечки в соседние сёла. Хочется, чтобы таких жизнеутверждающих и созидательных примеров было больше».

Открытая лекция по краудфандингу в Нижнем Новгороде состоится 20 апреля в 15.00 в технопарке «Анкудиновка» (ул. Академика Сахарова, д.4, конференц-зал, 2 этаж). Эксперты рекомендуют участвовать в интенсиве в проектных командах по два человека: так работа будет быстрее и продуктивнее.

Подробности в разделе «Школа краудфандинга» на сайте Planeta.ru.

Краудфандинг или народное финансирование — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно финансируют проекты других людей или организаций. Сбор средств может служить различным социально значимым целям. Так, на Planeta.ru существует 23 разных категории проектов. За финансовую поддержку кампаний спонсоры получают бонусы от автора проекта. Planeta.ru — крупнейшая и лидирующая краудфандинговая платформа страны — существует с 2012 года. За это время с помощью платформы было привлечено более 800 млн рублей и успешно реализовано более 2 900 различных социально значимых инициатив.