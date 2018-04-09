В Тверской области мужчина, заминировавший дорогу и поджигавший транспорт лесозаготовителей, получил 6 лет колонии

Пеновский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Сергея Бивайно. Он признан виновным в организации взрыва на дороге, от которого пострадал водитель, а также в поджоге транспортных средств лесозаготовительной компании.

Бивайно назначили наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима , сообщает

официальный сайт

райсуда.

Позднее суд рассмотрит гражданский иск, заявленный ООО «Инвест-Лизинг-Тверь» к Бивайно за уничтоженные автомобили на сумму более 5 миллионов рублей.

Осужденный не согласился с приговором суда, сочтя его слишком суровым, и обжаловал решение в Тверской областной суд.

Как следует из материалов уголовного дела, Сергей Бивайно в течение нескольких лет «воевал» с фирмой «Инвест-Лизинг-Тверь», которая являлась лидером в области заготовки древесины. В ночь на 8 мая 2015 года на территории этой компании в поселке Соблаго Пеновского района Бивайно облил бензином и сжег лесную машину Timberjack «из личных неприязненных отношений к руководству ООО „Инвест-Лизинг-Тверь“. Автомобиль стоимостью более 1 миллиона рублей был полностью уничтожен огнем.

В ночь на 16 октября 2015 года Бивайно путем поджога уничтожил еще один автомобиль той же компании. Сгоревший „УАЗ“ находился в поселке Пено на стоянке вблизи жилых домов, на которые тоже могло перекинуться пламя.

С июля по август 2017 года Бивайно „умышленно и незаконно изготовил самодельное взрывное устройство по типу ручной гранаты, используя подручный слесарный инструмент и необходимые компоненты для изготовления взрывчатки“. Бомба обладала такой мощностью, что при взрыве могла покалечить или убить, а также причинить существенный материальный ущерб, отметили в суде.

Бивайно заложил взрывное устройство на грунтовой дороге, ведущей к территории ООО „Инвест-Лизинг-Тверь“ в поселке Соблаго. При этом злоумышленник присоединил бомбу к металлическому шипу для прокола колес.

Утром 12 августа 2017 года на торчащий посреди дороги шип обратил внимание водитель указанной лесозаготовительной компании. Он попытался убрать шип, потянув его руками. В этот момент прогремел взрыв, в результате которого образовалась воронка размером 40 на 40 см, пишет

Tverigrad.ru 40-летний мужчина был отброшен на землю взрывной волной. При этом водитель песком и камнями повредил лицо. Кроме того, он получил ожоги роговицы глаз и попал в больницу.

МВД и На месте происшествия работали сотрудники ФСБ МЧС . На дороге почти на весь день было выставлено оцепление. Спустя несколько дней предполагаемый организатор взрыва был задержан. 21 августа 2017 года суд санкционировал его арест.

Взрыв на деревенской дороге вызвал большой резонанс, а местные жители называли случившееся терактом.

Руководитель предприятия ООО „Инвест-Лизинг-Тверь“ рассказывал, что взрывчатка предназначалась автобусу с рабочими. По его словам, за последнее время это уже 15-я „акция“ против предприятия, сообщает. „Кто-то уже закладывал взрывчатку в бензобак „Урала“, бензобак взорвался в пути, грузовик загорелся, водитель успел выскочить. Предприятие и технику несколько раз поджигали“, — пояснил бизнесмен.

Задержанному инкриминировали шесть эпизодов (два поджога автомобилей, организацию взрыва, изготовление взрывных устройств по месту жительства, незаконный оборот оружия и боеприпасов). Судебный процесс начался в Пеновском районном суде 11 января. В ходе него Бивайно „подробно рассказал о времени, месте и способе изготовления им взрывчатки, мотивах совершения взрыва и поджогов“.

Уголовное дело составило 16 томов. В ходе следствия были изучены показания 26 свидетелей, двух потерпевших. Также были допрошены эксперты-взрывотехники Тверского экспертно-криминалистического центра УМВД РФ , проводившие взрывотехнические экспертизы.

Приговор поджигателю начали оглашать 23 марта.

Добавим, ООО „Инвест-Лизинг-Тверь“ является подразделением Пеновской деревообрабатывающей фабрики. В последние годы предприятие наращивало объемы заготовок древесины не только на территории Пеновского, но и Андреапольского районов. На предприятии трудятся около 120 человек, в том числе украинский беженец из Луганска и мигранты из Таджикистана

Заготовленные ударными темпами с перевыполнением плана лесоматериалы предприятие поставляет на целлюлозно-бумажные комбинаты в Московскую и Ленинградскую области, в Карелию . Технологическим сырьем для производства фанеры предприятие обеспечивает Нелидовский и Парфинский деревообрабатывающие комбинаты, говорится на сайте

Пеновской деревообрабатывающей фабрики.