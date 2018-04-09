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Селфи-леденцы завоевывают мир
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Селфи-леденцы завоевывают мир 

Гастроном 40 минут назад
Фото: Гастроном
На английском сайте необычных подарков Firebox.com появилось уникальное предложение — можно изготовить точную копию себя или своего друга в виде гигантского разноцветного леденца на палочке. Такое «сладкое» селфи пришлось всем по вкусу, и теперь от клиентов нет отбоя. Для создания селфи-леденца мастерами-сахарщиками нужно лишь прислать фотографию и краткое описание человека, для которого он будет предназначен. Правда, стоит такое чудо недешево — 57 долларов.
Жаль, что доставка возможна только по Англии, в США и в страны Евросоюза, наверняка, у нас нашлось бы много желающих облизать что-то копию.
Фото Firebox.com
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