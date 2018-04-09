В парк Ботаника вернут танцы и чучело Масленицы

На совещании 9 апреля первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин рассказал о подробностях благоустройства общественных территорий в 2018 году. Парк Ботаника должен постепенно вернуть статус культурного центра.

Вторая очередь благоустройства предполагает продолжение асфальтовых дорожек и доустановку фонарей. В центре парка появится танцевальная площадка, на месте песочницы под соснами собираются установить детский городок и спортивные снаряды. Добавят лавочек и урн. В районе танцплощадки появятся топиарные фигуры.

По словам Минкина, сначала будет создан функционал, а далее его насытят культурными мероприятиями. Он напомнил, что раньше в этой зеленой зоне располагались аттракционы, проводились различные мероприятия, включая проводы зимы. Со временем парк может вернуть былое значение, отметил чиновник. Минкин предположил, что в ближайшие годы возможно продолжение благоустройства уже в рамках третьей очереди.

На работы 2018 года выделено порядка 10 млн рублей. В конце мая собираются определиться с подрядчиком. Ремонт и благоустройство должны завершить к 1 сентября.