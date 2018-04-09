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В парк Ботаника вернут танцы и чучело Масленицы
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В парк Ботаника вернут танцы и чучело Масленицы 

РИА 57 38 минут назад
Фото: РИА 57
На совещании 9 апреля первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин рассказал о подробностях благоустройства общественных территорий в 2018 году. Парк Ботаника должен постепенно вернуть статус культурного центра.
Вторая очередь благоустройства предполагает продолжение асфальтовых дорожек и доустановку фонарей. В центре парка появится танцевальная площадка, на месте песочницы под соснами собираются установить детский городок и спортивные снаряды. Добавят лавочек и урн. В районе танцплощадки появятся топиарные фигуры.
По словам Минкина, сначала будет создан функционал, а далее его насытят культурными мероприятиями. Он напомнил, что раньше в этой зеленой зоне располагались аттракционы, проводились различные мероприятия, включая проводы зимы. Со временем парк может вернуть былое значение, отметил чиновник. Минкин предположил, что в ближайшие годы возможно продолжение благоустройства уже в рамках третьей очереди.
На работы 2018 года выделено порядка 10 млн рублей. В конце мая собираются определиться с подрядчиком. Ремонт и благоустройство должны завершить к 1 сентября.
Сообщение В парк Ботаника вернут танцы и чучело Масленицы появились сначала на РИА 57.
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