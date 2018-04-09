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Instagram запрещает селфи с квокками, но австралийцам это не нравится. А квокк никто и не спрашивал
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Instagram запрещает селфи с квокками, но австралийцам это не нравится. А квокк никто и не спрашивал 

Bigpicture.ru 43 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Милая зверушка под названием квокка очень популярна среди туристов, приезжающих в Австралию. Зверьки занесены в Красную книгу и обитают на острове Роттнест, где за их безопасностью строго следят: в заповеднике нет автомобилей, туристам нельзя кормить и трогать животных, зато можно делать с ними селфи. Этим правом туристы с удовольствием пользуются, потому что квокка украшает любой снимок.
Источник: BBC  Публикация от Allan Dixon (@daxon)
9 Апр 2018 в 12:19 PDT  По хештегу #quokkaselfie в инстаграме можно найти более 22 тысяч фотографий. Но в конце марта 2018 года Instagram начал предупреждать пользователей о том, что селфи с квокками может навредить животным. Предупреждение выскакивает, когда вы ищете фотографии по хештегу или переходите по нему в чей-то профиль.
Публикация от @margotrobbie
18 Мар 2018 в 11:32 PDT  В конце 2017 года Instagram объявил, что будет бороться с эксплуатацией диких животных, таких как львы и коалы, поэтому предупреждение появлялось при переходе по хештегам с дикими животными. Но чем именно снимки с квокками угрожают животным, Instagram не объяснил.
Публикация от Chenxi Jiang (@thebananaisyellow)
9 Апр 2018 в 12:18 PDT  Властям острова Роттнест действия Instagram не понравились. Они заявили, что это предупреждение совершенно бесполезно, потому что никакой информации о том, как помочь сохранить вид, оно не дает. К тому же в марте 2018 года власти даже обсуждали, как селфи с квокками помогают увеличить поток туристов на остров.
Публикация от @james_litston
9 Апр 2018 в 12:35 PDT  «Вы нигде не сможете встретить квокку, кроме как в Западной Австралии. А это значит, что мы можем это использовать для привлечения людей», — говорит министр по туризму Австралии.
Публикация от SAMANTHA SMITH (@samanthawanderlust)
8 Апр 2018 в 2:54 PDT  Эксперты против селфи с квокками ничего не имеют, если животное само настроено на контакт с человеком.
Публикация от Nonie (@bombayliving)
8 Апр 2018 в 3:19 PDT  «Если квокка чувствует себя комфортно, сама охотно идет на контакт с человеком, то почему бы и не сфотографироваться? Это прекрасно, — объясняет эксперт по млекопитающим доктор Кристин Купер. — Мы не хотим, чтобы люди мучались и гонялись за животными ради фотографии».
Публикация от Mrs Vampite Kitty (@mrsvampirekitty)
7 Апр 2018 в 11:43 PDT  Сами туристы тоже против предупреждения соцсети.
Публикация от Emily Maher (@emmymaher)
7 Апр 2018 в 9:23 PDT  «В интернете есть кое-что и похуже, чем селфи с квокками. И уж точно это не самое худшее, что делают с животными», — говорит один из посетителей заповедника.
Публикация от A B B Y (@abbyposner)
7 Апр 2018 в 3:13 PDT  Власти Роттнеста уже отправили в Instagram официальную просьбу убрать предупреждение.
Публикация от Чистый Обнинск (@chistyobninsk)
6 Апр 2018 в 8:05 PDT
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