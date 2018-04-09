Instagram запрещает селфи с квокками, но австралийцам это не нравится. А квокк никто и не спрашивал

Милая зверушка под названием квокка очень популярна среди туристов, приезжающих в Австралию . Зверьки занесены в Красную книгу и обитают на острове Роттнест, где за их безопасностью строго следят: в заповеднике нет автомобилей, туристам нельзя кормить и трогать животных, зато можно делать с ними селфи. Этим правом туристы с удовольствием пользуются, потому что квокка украшает любой снимок.

Источник: BBC Публикация от Allan Dixon (@daxon)

9 Апр 2018 в 12:19 PDT По хештегу #quokkaselfie в инстаграме можно найти более 22 тысяч фотографий. Но в конце марта 2018 года Instagram начал предупреждать пользователей о том, что селфи с квокками может навредить животным. Предупреждение выскакивает, когда вы ищете фотографии по хештегу или переходите по нему в чей-то профиль.

Публикация от @margotrobbie

18 Мар 2018 в 11:32 PDT В конце 2017 года Instagram объявил, что будет бороться с эксплуатацией диких животных, таких как львы и коалы, поэтому предупреждение появлялось при переходе по хештегам с дикими животными. Но чем именно снимки с квокками угрожают животным, Instagram не объяснил.

Публикация от Chenxi Jiang (@thebananaisyellow)

9 Апр 2018 в 12:18 PDT Властям острова Роттнест действия Instagram не понравились. Они заявили, что это предупреждение совершенно бесполезно, потому что никакой информации о том, как помочь сохранить вид, оно не дает. К тому же в марте 2018 года власти даже обсуждали, как селфи с квокками помогают увеличить поток туристов на остров.

Публикация от @james_litston

9 Апр 2018 в 12:35 PDT «Вы нигде не сможете встретить квокку, кроме как в Западной Австралии. А это значит, что мы можем это использовать для привлечения людей», — говорит министр по туризму Австралии.

Публикация от SAMANTHA SMITH (@samanthawanderlust)

8 Апр 2018 в 2:54 PDT Эксперты против селфи с квокками ничего не имеют, если животное само настроено на контакт с человеком.

Публикация от Nonie (@bombayliving)

8 Апр 2018 в 3:19 PDT «Если квокка чувствует себя комфортно, сама охотно идет на контакт с человеком, то почему бы и не сфотографироваться? Это прекрасно, — объясняет эксперт по млекопитающим доктор Кристин Купер. — Мы не хотим, чтобы люди мучались и гонялись за животными ради фотографии».

Публикация от Mrs Vampite Kitty (@mrsvampirekitty)

7 Апр 2018 в 11:43 PDT Сами туристы тоже против предупреждения соцсети.

Публикация от Emily Maher (@emmymaher)

7 Апр 2018 в 9:23 PDT «В интернете есть кое-что и похуже, чем селфи с квокками. И уж точно это не самое худшее, что делают с животными», — говорит один из посетителей заповедника.

Публикация от A B B Y (@abbyposner)

7 Апр 2018 в 3:13 PDT Власти Роттнеста уже отправили в Instagram официальную просьбу убрать предупреждение.

Публикация от Чистый Обнинск (@chistyobninsk)

6 Апр 2018 в 8:05 PDT