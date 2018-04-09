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Городской центр экспертиз назначил место проведения XVI Международного форума по промышленной безопасности в 2018 году
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Городской центр экспертиз назначил место проведения XVI Международного форума по промышленной безопасности в 2018 году 

РЖД-Партнер 43 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Как и прежде, центром программы форума станут научные доклады и пленарные заседания, где эксперты из разных областей смогут обсудить актуальные вопросы прогнозирования аварийных ситуаций и уроки, извлеченные из техногенных аварий. Кроме официальной части программа форума включает в себя проведение деловых игр и квестов, а также экскурсии по историческим местам Санкт-Петербурга.
Традиционно на форуме будут продемонстрированы новейшие разработки в области робототехники, инновационные технологии и системы предотвращения производственных аварий.
За пятнадцатилетнюю историю форума его гостями и участниками стали представители крупных промышленных предприятий и государственных органов надзора из 37 стран. Мероприятие проводится при поддержке ООН, МАГАТЭ, Исполнительного комитета стран СНГ, правительства РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и т. д.
Справка: Международная группа компаний «Городской центр экспертиз» (ГЦЭ) — консультант № 1 в России в рейтинге РА «Эксперт» «Консалтинг в области организации производства». Среди клиентов — компании «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Русал», «РЖД» и многие другие.
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