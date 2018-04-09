Внимание мошенники!

Под предлогом «родственник попал в беду» Вам звонят и сообщают, что близкий вам человек попал в полицию и требуют передачи (перевода) денежной суммы за освобождение от уголовной ответственности ИЛИ в аварию и от него требуют возмещения, причиненного им ущерба.

Ваши действия: Сразу же, обязательно с других телефонов перезванивайте родственникам.

Под предлогом различных выигрышей при получении СМС — сообщения о неожиданном выигрыше, для получения которого, необходимо перевести какую-либо денежную сумму — это ОБМАН! Ваши действия: не звоните на номера, которые приходят в подозрительных СМС — сообщениях с незнакомых Вам номеров.

Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников!