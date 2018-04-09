Ещё
Внимание мошенники!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внимание мошенники! 

Управа района Некрасовка 46 минут назад
Под предлогом «родственник попал в беду» Вам звонят и сообщают, что близкий вам человек попал в полицию и требуют передачи (перевода) денежной суммы за освобождение от уголовной ответственности ИЛИ в аварию и от него требуют возмещения, причиненного им ущерба.
Ваши действия: Сразу же, обязательно с других телефонов перезванивайте родственникам.
Под предлогом различных выигрышей при получении СМС — сообщения о неожиданном выигрыше, для получения которого, необходимо перевести какую-либо денежную сумму — это ОБМАН! Ваши действия: не звоните на номера, которые приходят в подозрительных СМС — сообщениях с незнакомых Вам номеров.
Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников!
Управа района Некрасовка: последние новости
В рамках Года культуры безопасности в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации состоялась Международная научная конференция Школьники из Некрасовки встретились с писателями Жители Некрасовки начали осваивать компьютерные технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России760
Авиаудару по Сирии нашли объяснение62
Путин поговорил с Меркель49
Эрдоган нацелился на Донбасс81
Акции Сбербанка рухнули159
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение