В «Смене» проходит Медиафорум молодых журналистов

Участниками образовательной программы стали представители детских и молодежных СМИ: лидеры и активисты детских и молодежных пресс-центров, лауреаты и победители медиафестивалей, региональных, окружных, федеральных конкурсов по журналистике, победители олимпиад по русскому языку и литературе.

Две недели выделили участники форума на то, чтобы они разработали свой проект работы современного медиацентра. Он должен действовать по пяти направлениям: профориентационный центр «Парк Будущего», «Патриотизм», «Добровольчество», «Творчество», «Спорт и туризм».

Мальчишки и девчонки проходят обучение по пяти образовательным направлениям: радиожурналистика, телевизионная журналистика, печатные СМИ, фотожурналистика, интернет-журналистика и посещают мастер-классы от профессионалов в сфере журналистики, фотографии и кинематографа.

Каждый день у молодых журналистов в «Смене» наполнен образовательными занятиями и встречами с экспертами в сфере масс-медиа. А 5 апреля сменовцы с нетерпением ждали журналистов с телеканала «Кубань 24» и специалистов краснодарской «Медиашколы». Они устроили для участников Медиафорума мастер-классы.

Актёр «Молодёжного театра», ведущий программы «Шустрое утро» на телеканале «Кубань 24» Денис Юров провёл мастер-класс по актёрскому мастерству.

Юные журналисты приняли участие в опросе для программы на телеканале «Кубань 24». Одна из участниц опроса Юлия Котельникова рассказала, что привыкла стоять по обе стороны видеокамеры. Прямо во время образовательных занятий девушка сняла телевизионный сюжет.

«Для меня телевидение — знакомое направление, уже несколько лет я занимаюсь в профессиональной студии. Я приехала в «Смену» совершенствовать свои знания, здесь мы получаем бесценный опыт!», — поделилась Юлия.

Режиссёр монтажа проекта «Топ 5», детских проектов «Кубань 24» Павел Колбасин раскрыл тайны создания популярных телепередач.

Ведущий педагог «Медиашколы», руководитель детских программ телеканала «Кубань 24» Екатерина Катеева поделилась секретом, как создать видеоконтент, который наберёт больше миллиона просмотров.

О необходимых для современного журналиста качествах участникам медиафорума рассказала директор «Медиашколы» Дарья Новицкая:

«Сейчас журналист должен уметь сделать какой-то видеоблог, написать анонс или снять репортаж, записать аудио на подкаст. Мы говорили об универсальности, о том, что сейчас очень важно быть многоуровневым специалистом».

Каждый день у молодых журналистов наполнен образовательными занятиями и мастер-классами от экспертов в области журналистики. Итогом смены станет создание проектов работы современного медиацентра.