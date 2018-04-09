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В реку выпустили четырехметрового крокодила-людоеда
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В реку выпустили четырехметрового крокодила-людоеда 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Четырехметрового болотного крокодила, которого поймали в Индии после нападения на человека, выпустили в реку Ганг. Об этом сообщает издание The Times of India.
В конце марта хищник убил жителя деревни, расположенной в индийском штате Уттар-Прадеш. Это произошло, когда тот справлял нужду на берегу реки Рамганга — левого притока Ганга. Его наполовину съеденные останки нашли через несколько дней.
Местные жители обратились к властям с требованием поймать рептилию, которая еще до гибели человека неоднократно нападала на их скот. «Мы боялись крокодила и перестали приближаться к реке», — рассказал один из них корреспонденту The Times of India.
Власти объявили охоту на хищника, однако она закончилось провалом из-за нехватки специалистов. Когда жители деревни пригрозили перекрыть важное шоссе, началась новая операция. На этот раз к ней привлекли местных рыбаков и организацию защитников животных Wildlife SOS.
Рыбаки сумели поймать крокодила в сеть, после чего эксперты SOS помогли вытащить его и перевезти к Гангу, где рептилию отпустили на волю. По словам представителя лесного ведомства Маноя Харе (Manoj Khare), животное оказалось 12-летним самцом болотного крокодила. «Он был совершенно здоров и мог с легкостью выжить в любой реке», — утверждает он.
Болотные крокодилы обитают на территории Индостана и прилегающих стран. Средняя длина самца — от 3,2 до 3,5 метров при весе до 200 килограммов, однако доминантные особи могут вырастать до 4,5 метров и весить до 450 килограммов.
В апреле сообщалось, что в Зимбабве пьяный отдыхающий прыгнул в бассейн, где для привлечения туристов держали трех крокодилов. Местные жители вытащили мужчину из воды, однако рептилии успели оторвать ему руку.
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