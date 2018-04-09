Жители Ульяновска жалуются на затопление Юго-Западного микрорайона

Жители Ульяновска в соцсетях активно обсуждают затопление паводковыми водами Юго-Западного микрорайона города. На месте работает спецтехника. Самым трудным участком для откачки воды стала улица 154 дивизии.

Пользователи соцсетей отмечают огромный риск подтопления погребов и подвальных помещений у местных жителей. Ситуацию взяли на контроль коммунальщики и власти города.

Подтоплен оказался и Александровский парк в Засвияжье Ульяновска. Доступ горожан к покрытым водой участкам перекрыт. В сети ульяновцы выкладывают фотографии потопа.

Александровский сад. Ульяновск. Фото: ulyanovsk-news.net Также вода добралась до сел Бартаевка и Луговое. А в селе Большие Ключищи Ульяновского района затопило низководный мост через Свиягу.

Для ликвидации последствий паводка привлечены 11 спецмашин и 30 человек личного состава МЧС республики.

Напомним, 6 апреля в Ульяновске ввели режим повышенной готовности в связи с началом паводка.