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Жители Ульяновска жалуются на затопление Юго-Западного микрорайона
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Жители Ульяновска жалуются на затопление Юго-Западного микрорайона 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Ульяновска в соцсетях активно обсуждают затопление паводковыми водами Юго-Западного микрорайона города. На месте работает спецтехника. Самым трудным участком для откачки воды стала улица 154 дивизии.
Пользователи соцсетей отмечают огромный риск подтопления погребов и подвальных помещений у местных жителей. Ситуацию взяли на контроль коммунальщики и власти города.
Подтоплен оказался и Александровский парк в Засвияжье Ульяновска. Доступ горожан к покрытым водой участкам перекрыт. В сети ульяновцы выкладывают фотографии потопа.
Александровский сад. Ульяновск. Фото: ulyanovsk-news.net  Также вода добралась до сел Бартаевка и Луговое. А в селе Большие Ключищи Ульяновского района затопило низководный мост через Свиягу.
Для ликвидации последствий паводка привлечены 11 спецмашин и 30 человек личного состава МЧС республики.
Напомним, 6 апреля в Ульяновске ввели режим повышенной готовности в связи с началом паводка.
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