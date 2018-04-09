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В Савелках наградили участников литературного конкурса «Бег времени»
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В Савелках наградили участников литературного конкурса «Бег времени» 

Савелки 48 минут назад
Фото: Савелки
В школе № 854 в 6-м микрорайоне состоялось награждение участников литературного конкурса «Бег времени». Конкурс проводиться в Зеленограде уже 20 лет, в этом году в нем участвовали почти 60 школьников разных возрастов.
Ребята представили на суд жюри творческие работы в формате публицистических эссе, художественной прозы, очерков, стихотворений. От литературного объединения «Буквица» при храме святителя Николая Мирликийского выступила учащаяся воскресной школы Яна Магазина, а от общеобразовательной православной школы «Звонница» — второклассники Максим Разборщиков и Иван Балыкин и первоклассница Мария Ошарина. Все юные поэты получили благодарности за активное участие, а Максим был удостоен звания дипломанта.
Ранее ребята участвовали в ежегодном открытом фестивале литературно-музыкального творчества «Зелёные горошины», который проходит дважды в год в управе района Савёлки. Очередной фестиваль маленьких «горошинок» состоится в Савелках в мае текущего года.
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