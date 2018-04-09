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Банк «ФК Открытие» зафиксировал всплеск спроса на валюту со стороны населения
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Банк «ФК Открытие» зафиксировал всплеск спроса на валюту со стороны населения 

Rambler News Service 51 минуту назад
«Мы наблюдаем повышенный интерес населения к валюте 9 апреля. Интерес наблюдается к покупке, продажа банком населению валюты по всей сети в 3 раза превысила средний оборот по сравнению с предыдущими днями. По сравнению с декабрем 2014 года спрос в 2 раза меньше. Средний чек вырос на 35% от стандартного. В банке „Открытие“ запас валюты достаточный, в ближайшие дни дефицит валюты не ожидается», — сказал представитель банка.
В Бинбанке и банке «Восточный» отметили обратную тенденцию — выросло предложение валюты со стороны населения.
«В данный момент мы не наблюдаем увеличенного спроса на валюту, напротив — в некоторых регионах в связи с резким скачком курсов мы видим рост операций по обмену валюты на рубли. Однако если рубль продолжит слабеть, мы не исключаем, что через несколько дней спрос на валюту увеличится», — сказал RNS руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Станислав Макаров.
«Мы фиксируем рост предложения наличной валюты уже на больших объёмах, физические лица фиксируют прибыль от роста доллара», — отметил руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.
В Юникредит банке, ОТП-банке и Росбанке сообщили, что не зафиксировали повышенного спроса на валюту со стороны населения. В Сбербанке и ВТБ на момент публикации материала не ответили на запрос RNS.
На прошлой неделе США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний, в частности, «Русала» и En+. 9 апреля биржевой курс доллара превысил 60 рублей впервые с середины ноября 2017 года, курс евро превысил 74 рубля первые с августа 2016 года.
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