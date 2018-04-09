Почему куряне не убирают за своими питомцами отходы их жизнедеятельности

Средневековые города утопали в грязи, животные справляли нужду прямо на улицах, а горожане порой ходили по колено в нечистотах. С тех пор в ряде стран и городов многое изменилось. Однако иногда отголоски старины можно обнаружить и в современном Курске . Каждую весну тротуары, парки, скверы, школьные и детские площадки превращаются в «минные поля», и надо быть максимально осторожным, чтобы пройти из пункта А в пункт Б и не вляпаться в кучку собачьих экскрементов. Корреспондент «КИ» попытался разобраться, как мы дошли до жизни такой.

Нас не приучили

Парк КЗТЗ. Дорожки и газоны усыпаны фекалиями. Прохожие наперебой жалуются, что страдают от несознательных собачников.

— Отвратительно! Видите, что творится? Кучи везде. У них нет совести, с громадными псами ходят, без намордников, безо всего. Мы делали замечания, нас посылают куда подальше, — жалуется пенсионерка Валентина Ивановна.

Неподалёку с дворнягой Риком гуляет Юрий. Мужчина средних лет, тельняшка, военный бушлат. Говорит о патриотизме и о том, что всё у нас получится, но не прямо сейчас.

— У нас общество несознательное. Думаю, мы ещё придём к тому, чтобы ходить с пакетиками за животными, как на Западе. Но если у нас мусорные ямы не убирают, то чего можно требовать от нас, простых собачников? Я лично за Риком не собираю. Но если власти скажут, дадут официальное распоряжение, скажу: «Есть!» — и буду ходить с пакетиком, — объясняет свою позицию мужчина.

В этом же парке по центральной аллее с хаски без поводка и намордника гуляет Елена. Женщина говорит, что собаки этой породы не проявляют агрессии. Животное и вправду, несмотря на размеры, выглядит вполне миролюбиво. Экскременты за своим питомцем хозяйка не убирает принципиально.

— Нигде в России я не видела, чтобы за собаками с пакетиками ходили. Если бы я была в Европе, там бы убирала, но я там не была. Мне самой неприятны эти кучи. Но для начала должны перестать гадить люди. Идут, тут же бросают пакеты, весь район завален мусором. Надо эту проблему решить, а потом, возможно, и до собак дело дойдёт. Если бы было, как заграницей, и я знала, что мой ребёнок играет в чистоте, то ходила бы с пакетом и убирала, ничего постыдного в этом нет.

Возле детской площадки «Гулливер» на Студенческой ещё одна женщина возмущается наличием фекалий на тротуаре и отчитывает проходящего мимо мужчину с собакой. Интеллигентного вида курянин средних лет поясняет, что ему и самому неприятно ходить по экскрементам.

— Нет, сейчас я не убираю. Почему? Потому что не приучены мы. Никто никогда в жизни не убирал. Жизнь у нас такая. А так, конечно, надо бы, дело хорошее, — поясняет он.

Выгула нет Многие владельцы отмечают, что вынуждены посещать с животными парки и пришкольные территории, потому что в городе нет оборудованных мест для собак. На самом деле такие площадки в Курске имеются, но их мало и оборудованы они, мягко говоря, странно.

Место для выгула собак на Мыльникова находится неподалёку от детского сада. По санитарным нормам такая площадка должна располагаться не менее чем в 25 метрах от жилых домов и 40 метрах от детских садов и школ. Территория примерно 5 на 6 метров огорожена забором. Понять, для чего всё это предназначено, непосвящённым людям будет непросто. Табличек, лавочек и урн здесь нет.

Зато на территории корреспондент «КИ» обнаружил десятки куч и множество окурков. Видимо, местные владельцы собак полагают, что место выгула — это ни что иное, как туалет для животных, где убирать за ними должен дворник.

Второе место для выгула находится на проспекте Победы. Таблички есть, забор отсутствует, неясно, где начинается и заканчивается площадка. «Минное поле» здесь не хуже, чем на Мыльникова. Владельцы животных уверяют, что скоро появится травка и выглядеть всё будет куда более прилично.

Врезка В Правилах содержания собак и кошек в городе Курске прописано: «Запрещено загрязнение подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских и спортивных площадок, тротуаров и других мест общего пользования, если собака или кошка оставили экскременты в этих местах, они должны быть убраны их владельцем немедленно».

Одна из женщина на проспекте Победы рассказала, что шокирована тем, как обустроена курская площадка для выгула. В городе Перми , откуда она недавно приехала с собакой, в подобных местах есть урны и специальные мешки, куда хозяева животных выбрасывают биоотходы. В Курске ответственные горожане вынуждены кидать пакеты с экскрементами в обычные мусорные баки. Тоже самое делают и владельцы кошек и собак, которые ходят дома в лоток.

Белая ворона

Ответственных хозяев животных в Курске можно по пальцам пересчитать. Одна из них — Софья Сыромятникова. Девушка живёт на улице Песковской. По её словам, владельцы маленьких собак обычно выгуливают их возле школы №3. Территория, прилегающая к учебному заведению, — ещё одно известное «минное поле» нашего города. Софья не стесняется убирать отходы жизнедеятельности за своей собакой.

— Стараюсь выгуливать Маню в лесополосе. Но иногда бывает некогда, и мы идём на школьный двор. Маня делает свои дела, я складываю всё в непрозрачный саморазлагающийся пакет и выбрасываю его в мусорный бак. Я знаю, что нарушаю, но у нас нет контейнеров для биоматериалов и нет площадки для выгула. Как бы то ни было, хозяева хотя бы не должны оставлять после собаки экскременты. Это всё от невоспитанности, от низкого уровня культуры, от безответственности. Думаю, чтобы решить проблему, нужно ужесточать законы, повышать штрафы. Это с одной стороны. А с другой нужно и условия создавать: современные площадки для выгула с травяным покрытием, с контейнерами для отходов, с полосой препятствий для собак, с лавочками и ограждениями. И на эти площадки нужно ограничить доступ для других категорий граждан, — считает Софья Сыромятникова.

Кстати

В РСФСР в 1980 году были приняты «Правила об упорядочении содержания собак и кошек в городах РСФСР». В законе чётко и понятно были прописаны права и обязанности владельцев животных. Так, была обязательной регистрация собаки в недельный срок. Хозяин животного должен был заплатить государству в год не более 15 рублей, деньги шли на содержание и обустройство площадок для выгула.

В 1992 году в закон были внесены изменения. Теперь правила содержания животных пишутся на местах. О том, чтобы взимать налог с каждого собачника, речи не идёт. Поэтому многочисленные кучи на улицах Курска в очередной раз смоет весенними дождями. А следующей весной всё повторится.

Что грозит нарушителям

Мест для выгула катастрофически не хватает, поэтому львиная часть собачников автоматически попадает в категорию нарушителей.

В Правилах содержания животных и Правилах благоустройства города Курска прописано, что выгул собак в неустановленных местах запрещён, и за это хозяева несут административную ответственность согласно статье 37 областного закона об административных правонарушениях. Органы местного самоуправления должны заниматься как организацией мест для выгула собак, так и привлечением к ответственности лиц, которые допускают незаконный выгул собак. В парках, скверах, на лужайках, детских площадках выгул собак запрещён. Это связано с мерами профилактики глистных инвазий. Массовый выгул собак в местах пребывания детей провоцирует рост заражения паразитами.

С жалобами курян на владельцев собак работает администрация города. Доказать, что конкретный владелец собаки не убирает за животным и выгуливает его в неположенном месте, достаточно непросто.

В администрации Центрального округа сообщили, что за 2017 год к административной ответственности были привлечены около 30 владельцев собак. В основном жалобы поступают на выгул собак в неустановленных местах без поводков и ошейников. Правонарушителям были выписаны штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Цифра в тему

30 владельцев собак из Центрального округа Курска привлекли к ответственности в 2017 году.