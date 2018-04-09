В туалете психоневрологического диспансера в Краснодаре обнаружили подозрительную коробку

Краснодар . 9 апреля — Новая Кубань. Информация о том, что на ул. Камвольной, 12 эвакуировали персонал медицинского учреждения появилась в социальных сетях.

* Из психоневрологического диспансера в Краснодаре эвакуировали людей

В 16:05 в дежурную часть полиции позвонил охранник психоневрологического диспансера и сообщил, что в уборной комнате учреждения обнаружен подозрительный предмет, а именно, коробка с неизвестным содержимым.

Персонал и пациенты поспешили покинуть помещение.

На место происшествия выехали дежурные наряды ППС, кинологи и участковый. Содержимое коробки было обследовано с помощью специально обученной собаки. Дежурный сотрудник пресс-службы полиции сообщил, что взрывчатых веществ или взрывных устройств не обнаружено.

Вероятнее всего, в коробке находился мусор