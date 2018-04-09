В туалете психоневрологического диспансера в Краснодаре обнаружили подозрительную коробку 

Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. Информация о том, что на ул. Камвольной, 12 эвакуировали персонал медицинского учреждения появилась в социальных сетях.
* Из психоневрологического диспансера в Краснодаре эвакуировали людей
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили сведения.
В 16:05 в дежурную часть полиции позвонил охранник психоневрологического диспансера и сообщил, что в уборной комнате учреждения обнаружен подозрительный предмет, а именно, коробка с неизвестным содержимым.
Персонал и пациенты поспешили покинуть помещение.
На место происшествия выехали дежурные наряды ППС, кинологи и участковый. Содержимое коробки было обследовано с помощью специально обученной собаки. Дежурный сотрудник пресс-службы полиции сообщил, что взрывчатых веществ или взрывных устройств не обнаружено.
Вероятнее всего, в коробке находился мусор