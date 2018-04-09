В Орловской области полиция обеспечивает безопасность граждан в период паводка

Сотрудники органов внутренних дел взяли на особый контроль населенные пункты районов области, попадающие в зону подтопления.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан при чрезвычайных ситуациях, связанных с весенним паводком, УМВД России по Орловской области реализуется комплекс организационных и профилактических мер.

Так, скорректирована расстановка постов и маршрутов подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб полиции. Разработаны дополнительные маршруты движения транспорта на случай затопления отдельных улиц и магистралей. С гражданами, дома которых попадают в зону подтопления, проводят разъяснительную работу о соблюдении общественного порядка и мер безопасности участковые уполномоченные полиции

Осуществляется взаимодействие с руководителями муниципальных образований и заинтересованных ведомств по вопросам предупреждения и ликвидации последствий весеннего паводка, сохранности имущества населения.