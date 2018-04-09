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В Оренбурге будут сносить незаконно установленные ларьки и киоски
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В Оренбурге будут сносить незаконно установленные ларьки и киоски 

ProOren 48 минут назад
Фото: ProOren
Решение о демонтаже 11 незаконно размещенных нестационарных объектов торговли было принято на заседании профильной межведомственной комиссии в понедельник, 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«В основном это киоски и тонары, чьи владельцы не заключили договор на размещение своих объектов и не платят налоги в бюджет города», — отмечается в сообщении.
Всего, по данным комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации Оренбурга, на сегодняшний день в городе выявлено 156 незаконно установленных нестационарных объектов торговли. Это составляет около 10% от общего количества работающий нестационарных объектов.
Новый порядок демонтажа незаконных киосков и ларьков был утвержден депутатами оренбургского Горсовета в феврале этого года. По нему после выявления незаконной торговой точки предусматривается составление соответствующего акта, один экземпляр которого передается владельцу. Последний обязан в течение десяти дней демонтировать объект. В том случае, если владелец не сделает этого, киоск будет демонтирован за счет средств бюджета.
«Владельцы объектов, которых удалось установить, были уведомлены о том, что их объекты установлены незаконно. Реакция нулевая. Поэтому сегодня межведомственная комиссия приняла решения о демонтаже данных торговых объектов», — заявил заместитель председателя комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города Андрей Кириллов.
После официального опубликования соответствующего решения комиссии у владельцев есть две недели для самостоятельного демонтажа. Если этого не произойдет, незаконные торговые точки будут демонтированы силами городской администрации в течение месяца. Причем в последнем случае все издержки, связанные с демонтажем и хранением объекта, будут взысканы с правообладателя в судебном порядке.
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