В Оренбурге будут сносить незаконно установленные ларьки и киоски

Решение о демонтаже 11 незаконно размещенных нестационарных объектов торговли было принято на заседании профильной межведомственной комиссии в понедельник, 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В основном это киоски и тонары, чьи владельцы не заключили договор на размещение своих объектов и не платят налоги в бюджет города», — отмечается в сообщении.

Всего, по данным комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации Оренбурга , на сегодняшний день в городе выявлено 156 незаконно установленных нестационарных объектов торговли. Это составляет около 10% от общего количества работающий нестационарных объектов.

Новый порядок демонтажа незаконных киосков и ларьков был утвержден депутатами оренбургского Горсовета в феврале этого года. По нему после выявления незаконной торговой точки предусматривается составление соответствующего акта, один экземпляр которого передается владельцу. Последний обязан в течение десяти дней демонтировать объект. В том случае, если владелец не сделает этого, киоск будет демонтирован за счет средств бюджета.

«Владельцы объектов, которых удалось установить, были уведомлены о том, что их объекты установлены незаконно. Реакция нулевая. Поэтому сегодня межведомственная комиссия приняла решения о демонтаже данных торговых объектов», — заявил заместитель председателя комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города Андрей Кириллов

После официального опубликования соответствующего решения комиссии у владельцев есть две недели для самостоятельного демонтажа. Если этого не произойдет, незаконные торговые точки будут демонтированы силами городской администрации в течение месяца. Причем в последнем случае все издержки, связанные с демонтажем и хранением объекта, будут взысканы с правообладателя в судебном порядке.