Ещё
Штрафы за задержку авиарейсов могут увеличиться в 14 раз — СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штрафы за задержку авиарейсов могут увеличиться в 14 раз — СМИ 

РИА Новости Крым 48 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. В Министерства транспорта РФ завершается работа над законопроектом, предусматривающим повышение штрафных санкций для авиаперевозчиков за задержку вылетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, штрафы предлагается увеличить в 14 раз — с 25 до 339 рублей за каждый час отсрочки. Эта цифра рассчитана с учетом роста цен с 2000 года, когда был установлен ныне действующий размер неустойки.
Внутриведомственное согласование проекта поправок в Воздушный кодекс, по информации «Известий», будет завершена в течение нескольких недель.
Предполагается, что штраф не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.
Роспотребнадзор в свою очередь предложил распространить на гражданскую авиацию норму закона «О защите прав потребителей» о неустойке за задержку предоставления услуги. Если это произойдет, штраф составит 3% от цены билета за каждый час отсрочки.
При этом Совет Федерации предлагает установить фиксированный размер штрафа за задержку вылета в размере 100 рублей.
РИА Новости Крым: последние новости
"А был ли мальчик": Небензя о новых фактах отравления Скрипалей Где и когда: в Крым прибывает "Поезд Победы" Овсянников отстранил от работы своего зама
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России760
Авиаудару по Сирии нашли объяснение62
Путин поговорил с Меркель49
Эрдоган нацелился на Донбасс81
Акции Сбербанка рухнули159
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение