Штрафы за задержку авиарейсов могут увеличиться в 14 раз — СМИ

По данным издания, штрафы предлагается увеличить в 14 раз — с 25 до 339 рублей за каждый час отсрочки. Эта цифра рассчитана с учетом роста цен с 2000 года, когда был установлен ныне действующий размер неустойки.

Внутриведомственное согласование проекта поправок в Воздушный кодекс, по информации «Известий», будет завершена в течение нескольких недель.

Предполагается, что штраф не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

Роспотребнадзор в свою очередь предложил распространить на гражданскую авиацию норму закона «О защите прав потребителей» о неустойке за задержку предоставления услуги. Если это произойдет, штраф составит 3% от цены билета за каждый час отсрочки.