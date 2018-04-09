Игнатенко: Черномырдин в ситуации с Буденновском принял удар на себя

Из моей памяти никогда не сотрется один эпизод.

14 июня 1995 года банда из 195 вооруженных боевиков во главе с полевым командиром Шамилем Басаевым напала на город Буденновск . На центральную площадь боевики согнали мирных жителей, завели вздание центральной районной больницы и объявили заложниками. Общее число захваченных составило 1586 человек. Угрожая расправой над ними, боевики предъявили российским властям ультиматум: прекратить разоружение незаконных вооруженных формирований в Чечне и вывести из республики федеральные войска, введенные туда в декабре 1994 года. Ультиматум был отвергнут.

17 июня около пяти часов утра спецподразделения предприняли попытку штурма здания больницы, оказавшуюся неудачной, т.к. террористы использовали женщин, детей, стариков в качестве живого щита.

Помню, этим утром я вошел в кабинет премьера, он был на связи со штабом спецподразделения. Было ясно, что он взял руководство переговорами на себя, президент Б. Н. Ельцин был с визитом в Канаде . На кон был поставлен авторитет власти. Все решали минуты.

Я рассказал, что только что переговорил с нашими и зарубежными журналистами. У них был прямой разговор с Басаевым. Положение, как мне рассказали, критическое. Басаев настаивает на своих требованиях.

— А он в состоянии что-либо слушать? — выдохнул Виктор Степанович.

Сделал несколько решительных диагоналей по кабинету. Потом попросил:

— Готовь прессу, кого сможешь, подтяни в приемную. Буду говорить с Басаевым из приемной.

Виктор Степанович принял весь удар на себя. В ноги ему надо поклониться

Я кинулся выполнять указание премьера. Первым появился Саша Гамов из "Комсомолки" , потом президентский пул, ОРТ "Российская газета" . При них начался тяжелый разговор премьера с террористом. Вдруг Басаев бросает в трубку:

— Откуда я знаю, что вы Черномырдин?

— Ты где сидишь там? — спросил Виктор Степанович.

— В кабинете главврача.

— Телевизор там есть?

— Да, есть.

— Тогда жди, — и Виктор Степанович кинул взгляд на меня.

Я принялся звонить на каналы телевидения. Быстро и профессионально в минуты переверстали сетку вещания. Виктор Степанович снова включился в разговор с Басаевым. И сделал ряд уступок его требованиям. 20 июня участники бандформирования отпустили заложников и скрылись. По условиям договоренности их не преследовали. Почти 2000 человеческих жизней были спасены.

Сколько лет прошло, но до сих пор в обществе ломают копья, прав был Черномырдин или нет, что пошел на такие переговоры с террористом. Виктор Степанович принял весь удар на себя. В ноги ему надо поклониться. Без Буденновска настоящего Черномырдина никто не знал.