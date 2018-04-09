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Игнатенко: Черномырдин в ситуации с Буденновском принял удар на себя
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Игнатенко: Черномырдин в ситуации с Буденновском принял удар на себя 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Из моей памяти никогда не сотрется один эпизод.
14 июня 1995 года банда из 195 вооруженных боевиков во главе с полевым командиром Шамилем Басаевым напала на город Буденновск. На центральную площадь боевики согнали мирных жителей, завели вздание центральной районной больницы и объявили заложниками. Общее число захваченных составило 1586 человек. Угрожая расправой над ними, боевики предъявили российским властям ультиматум: прекратить разоружение незаконных вооруженных формирований в Чечне и вывести из республики федеральные войска, введенные туда в декабре 1994 года. Ультиматум был отвергнут.
17 июня около пяти часов утра спецподразделения предприняли попытку штурма здания больницы, оказавшуюся неудачной, т.к. террористы использовали женщин, детей, стариков в качестве живого щита.
Помню, этим утром я вошел в кабинет премьера, он был на связи со штабом спецподразделения. Было ясно, что он взял руководство переговорами на себя, президент Б. Н. Ельцин был с визитом в Канаде. На кон был поставлен авторитет власти. Все решали минуты.
Я рассказал, что только что переговорил с нашими и зарубежными журналистами. У них был прямой разговор с Басаевым. Положение, как мне рассказали, критическое. Басаев настаивает на своих требованиях.
— А он в состоянии что-либо слушать? — выдохнул Виктор Степанович.
Сделал несколько решительных диагоналей по кабинету. Потом попросил:
— Готовь прессу, кого сможешь, подтяни в приемную. Буду говорить с Басаевым из приемной.
Виктор Степанович принял весь удар на себя. В ноги ему надо поклониться
Я кинулся выполнять указание премьера. Первым появился Саша Гамов из "Комсомолки", потом президентский пул, ОРТ, "Российская газета". При них начался тяжелый разговор премьера с террористом. Вдруг Басаев бросает в трубку:
— Откуда я знаю, что вы Черномырдин?
— Ты где сидишь там? — спросил Виктор Степанович.
— В кабинете главврача.
— Телевизор там есть?
— Да, есть.
— Тогда жди, — и Виктор Степанович кинул взгляд на меня.
Я принялся звонить на каналы телевидения. Быстро и профессионально в минуты переверстали сетку вещания. Виктор Степанович снова включился в разговор с Басаевым. И сделал ряд уступок его требованиям. 20 июня участники бандформирования отпустили заложников и скрылись. По условиям договоренности их не преследовали. Почти 2000 человеческих жизней были спасены.
Сколько лет прошло, но до сих пор в обществе ломают копья, прав был Черномырдин или нет, что пошел на такие переговоры с террористом. Виктор Степанович принял весь удар на себя. В ноги ему надо поклониться. Без Буденновска настоящего Черномырдина никто не знал.
"Не было бы большого политика и человека", — скажет потом о нем и о его поступке Сергей Шойгу.
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