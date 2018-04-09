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Аудитор Trail of Bits проверит технологию смарт-контрактов Golem
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Аудитор Trail of Bits проверит технологию смарт-контрактов Golem 

BitCryptoNews 53 минуты назад
Фото: BitCryptoNews
Представители криптовалюты Golem введении аудита для смарт-контрактов на базе своей платформы. Этот шаг позволит блокчейн-компании стать предсказуемой и безопасной.
Для обеспечения максимальной эффективности и безопасности операций с Golem известная криптовалютная платформа добавила в свою систему дополнительные смарт-контракты, которые будут отвечать необходимым для этого требованиям. Новые функции в скором времени начнет поддерживать приложение Golem. Для того чтобы доказать безопасность и работоспособность нового продукта, компания обратилась за помощью к независимым аудиторам. Оценивать эффективность смарт-контрактов Golem будет аудиторское агентство Trail of Bits, специалисты которого получат доступ к официальной документации компании и ее программному коду. Результаты аудита выявят все возможные риски для инвесторов Golem, связанные с работой нового инструмента.
фото: Shutterstock
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