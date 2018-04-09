Арт-терапию предложили старшему поколению района Выхино-Жулебино

Бесплатные занятия рисованием организовали для людей старшего возраста района Выхино-Жулебино в рамках проекта «Московское долголетие» в детской школе искусств имени М. А. Балакирева.

— Арт-терапия помогает пожилому человеку не попасть в «бесцельное» состояние, сохранить хорошее настроение и позитивный взгляд на жизнь, приносит маленькие радости от созерцания рукотворных шедевров и новые впечатления, — сообщили в ТЦСО «Жулебино». — У людей раскрывается творческий потенциал, они заводят знакомства и стараются правильно распределять свое свободное время.

Записаться на занятия можно по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2. Уроки проходят по вторникам с 12.00 до 13.30 по адресу: улица Ферганская, дом 23.