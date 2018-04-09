На Базовской улице ликвидировали подтопление

Подтопление проезжей части ликвидировано в Западном Дегунине на Базовской улице, 16 рядом с музыкальной школой.

Работы выполнены по просьбе местного жителя, который сообщил о проблеме на портал «Наш город». На портале опубликован официальный отчет за подписью директора ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» Максима Мартынова.

«Данное скопление воды вызвано обильным таянием снежных масс. Проведены работы по поверхностному водоотведению механизированным способом, а так же по очистке водоприемных коммуникаций», — говорится в отчете.

Со стороны обслуживающей организации усилен контроль за санитарным состоянием подведомственной территории. (ск)