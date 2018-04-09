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Минфин предлагает снизить порог беспошлинной покупки в Интернете до 500 евро с 1 июля
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Минфин предлагает снизить порог беспошлинной покупки в Интернете до 500 евро с 1 июля 

Банки.ру 54 минуты назад
В частности, устанавливаются стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком на таможенную территорию Евразийского экономического союза (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), ввозятся на таможенную территорию союза без уплаты таможенных пошлин, налогов.
с 1 июля 2018 года по 31 декабря включительно — стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 31 кг в течение одного календарного месяца в адрес одного физического лица;
с 1 января 2019 года — стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес не превышает 31 кг.
«В целях формирования равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли, обеспечения необходимого уровня администрирования соответствующих платежей, поддержки отечественного производства товаров проектом постановления предусмотрено снижение стоимостных норм», — говорится в пояснительной записке к документу.
По мнению ведомства, принятие проекта постановления не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета.
Кроме того, проект постановления не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ.
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