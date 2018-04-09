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В Кировской области передано в пользование 125 месторождений полезных ископаемых
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В Кировской области передано в пользование 125 месторождений полезных ископаемых 

Vyatka-grad.ru 51 минуту назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Впервые поставлены на государственный баланс сразу девять месторождений полезных ископаемых, пригодных для использования в дорожном строительстве.
9 апреля в ходе пресс-конференции министерства охраны окружающей среды заместитель министра Тимур Абашев подробно остановился на вопросах недропользования в регионе.
«Министерство организует аукционы на право пользования недрами, доходы от которых поступают в бюджет области. В 2017 году поступило 4 миллиона рублей, в этом году планируется увеличение этой цифры, поскольку спрос на сырье растет. К объявлению на проведение аукционов в текущем году готовятся семь участков недр, расположенных в Вятскополянском, Котельничском, Слободском и Кильмезском районах», — рассказал заместитель министра.
По его словам, всего по состоянию на 1 января 2018 года в пользование уже передано 125 месторождений общедоступных полезных ископаемых, причем впервые в результате совместной работы министерства и инвесторов в прошлом году были поставлены на государственный баланс сразу девять месторождений полезных ископаемых, пригодных для использования в дорожном строительстве.
Кроме того, важным результатом этой деятельности стало вновь открытое в этом году месторождение «Лесное» в Шабалинском районе.
Тимур Абашев рассказал о реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, проводимой в Российской Федерации с 2016 года. Он напомнил, что основная задача реформы — снижение административной нагрузки на добросовестный бизнес и развитие системы профилактики нарушений.
«В текущем году мы продолжим мониторинг соблюдения требований природоохранного законодательства без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Данная система хорошо себя зарекомендовала и в этом году планируется развитие такой системы контроля в сфере недропользования, охраны атмосферного воздуха с развитием практики расчета и взыскания вреда, нанесенного окружающей среде. Особое внимание будет уделено рейдам по водоохранным зонам рек и особо охраняемым природным территориям», — пояснил Тимур Абашев.
Говоря об информационной открытости ведомства, заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев рассказал о новых возможностях портала ГИС-экология.
«Наиболее активно граждане используют слой «Общественный контроль» для размещения информации о местах несанкционированного размещения отходов. В текущем году в системе появится возможность размещать информацию об общественном транспорте — номер маршрута, государственный номер, — работающем с нарушениями законодательства об охране атмосферного воздуха, а также о результатах мониторинга атмосферного воздуха, состояния водных объектов, — сообщил Тимур Энвильевич. — Эта информация позволит сотрудникам министерства оперативно реагировать на нарушения и работать над их устранением, а граждане смогут в режиме онлайн следить за решением проблемы».
О развитии системы охотничьего хозяйства в Кировской области сообщил журналистам замминистра Дмитрий Анисимов. В частности, он рассказал о совершенствовании механизма распределения разрешений на охоту, о предпринятых мерах по усилению охотничьего надзора на территории области и охране и воспроизводстве животных.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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