В Кировской области передано в пользование 125 месторождений полезных ископаемых

Впервые поставлены на государственный баланс сразу девять месторождений полезных ископаемых, пригодных для использования в дорожном строительстве.

9 апреля в ходе пресс-конференции министерства охраны окружающей среды заместитель министра Тимур Абашев подробно остановился на вопросах недропользования в регионе.

«Министерство организует аукционы на право пользования недрами, доходы от которых поступают в бюджет области. В 2017 году поступило 4 миллиона рублей, в этом году планируется увеличение этой цифры, поскольку спрос на сырье растет. К объявлению на проведение аукционов в текущем году готовятся семь участков недр, расположенных в Вятскополянском, Котельничском, Слободском и Кильмезском районах», — рассказал заместитель министра.

По его словам, всего по состоянию на 1 января 2018 года в пользование уже передано 125 месторождений общедоступных полезных ископаемых, причем впервые в результате совместной работы министерства и инвесторов в прошлом году были поставлены на государственный баланс сразу девять месторождений полезных ископаемых, пригодных для использования в дорожном строительстве.

Кроме того, важным результатом этой деятельности стало вновь открытое в этом году месторождение «Лесное» в Шабалинском районе.

Тимур Абашев рассказал о реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, проводимой в Российской Федерации с 2016 года. Он напомнил, что основная задача реформы — снижение административной нагрузки на добросовестный бизнес и развитие системы профилактики нарушений.

«В текущем году мы продолжим мониторинг соблюдения требований природоохранного законодательства без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Данная система хорошо себя зарекомендовала и в этом году планируется развитие такой системы контроля в сфере недропользования, охраны атмосферного воздуха с развитием практики расчета и взыскания вреда, нанесенного окружающей среде. Особое внимание будет уделено рейдам по водоохранным зонам рек и особо охраняемым природным территориям», — пояснил Тимур Абашев.

Говоря об информационной открытости ведомства, заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев рассказал о новых возможностях портала ГИС-экология.

«Наиболее активно граждане используют слой «Общественный контроль» для размещения информации о местах несанкционированного размещения отходов. В текущем году в системе появится возможность размещать информацию об общественном транспорте — номер маршрута, государственный номер, — работающем с нарушениями законодательства об охране атмосферного воздуха, а также о результатах мониторинга атмосферного воздуха, состояния водных объектов, — сообщил Тимур Энвильевич. — Эта информация позволит сотрудникам министерства оперативно реагировать на нарушения и работать над их устранением, а граждане смогут в режиме онлайн следить за решением проблемы».

О развитии системы охотничьего хозяйства в Кировской области сообщил журналистам замминистра Дмитрий Анисимов . В частности, он рассказал о совершенствовании механизма распределения разрешений на охоту, о предпринятых мерах по усилению охотничьего надзора на территории области и охране и воспроизводстве животных.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области