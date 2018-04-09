Экс-помощнику Трампа Манафорту вновь отказали в освобождении из-под домашнего ареста

"По итогам рассмотрения обновленного ходатайства ответчика о пересмотре условий меры пресечения, а также просьбы со стороны правительства отклонить его суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства", — отмечается в постановлении судьи Эми Джексон, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве суда.