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Экс-помощнику Трампа Манафорту вновь отказали в освобождении из-под домашнего ареста
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Экс-помощнику Трампа Манафорту вновь отказали в освобождении из-под домашнего ареста 

ТАСС 55 минут назад
ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Судья по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в понедельник в очередной раз отказала ему в освобождении до начала судебного процесса из-под домашнего ареста.
"По итогам рассмотрения обновленного ходатайства ответчика о пересмотре условий меры пресечения, а также просьбы со стороны правительства отклонить его суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства", — отмечается в постановлении судьи Эми Джексон, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве суда.
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