Экс-помощнику Трампа Манафорту вновь отказали в освобождении из-под домашнего ареста 

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Судья по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в понедельник в очередной раз отказала ему в освобождении до начала судебного процесса из-под домашнего ареста.
"По итогам рассмотрения обновленного ходатайства ответчика о пересмотре условий меры пресечения, а также просьбы со стороны правительства отклонить его суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства", — отмечается в постановлении судьи Эми Джексон, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве суда.