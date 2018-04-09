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Вакантные должности российской военной базы в Таджикистане востребованы в регионах Сибири и Поволжья
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Вакантные должности российской военной базы в Таджикистане востребованы в регионах Сибири и Поволжья 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
План по замещению должностей перевыполнили пункты отбора на контрактную службу в следующих городах: Пермь — 275%, Уфа — 250%, Оренбург — 175%, Киров — 137%, Барнаул — 125%, Томск — 125%.
Вакантные должности рядового и сержантского состава российской военной базы в Таджикистане востребованы в регионах Сибири и Поволжья.
План по замещению должностей перевыполнили пункты отбора на контрактную службу в следующих городах: Пермь — 275%, Уфа — 250%, Оренбург — 175%, Киров — 137%, Барнаул — 125%, Томск — 125%.
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