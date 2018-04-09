«УмаТурман», Олег Газманов и Paul Oakenfold. Опубликован список артистов, которые выступят на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде

«УмаТурман», Олег Газманов и Paul Oakenfold. Опубликован список артистов, которые выступят на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде

Чемпионат мира по футболу — это не только праздник спорта, но и возможность видеть и услышать любимых артистов. С 14 июня по 15 июля в Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль болельщиков FIFA. Артисты выступят на площади Минина и Пожарского.

Вход на фестиваль будет бесплатным для всех желающих.

На открытии фестиваля 14 июня выступят послы Нижнего Новгорода на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™ — группа УмаТурман.

18 июня — «Swanky Tunes»;

19 июня — Олег Газманов;

21 июня — группа «Pendulum»;

24 июня — Paul Oakenfold;

25 июня — группа «Земляне»;

27 июня — группа «Иванушки International»;

1 июля — «Моя Мишель»;

6 июля — «Артик и Асти»;