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«УмаТурман», Олег Газманов и Paul Oakenfold. Опубликован список артистов, которые выступят на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде
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«УмаТурман», Олег Газманов и Paul Oakenfold. Опубликован список артистов, которые выступят на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 55 минут назад
Фото: Нижегородская правда
«УмаТурман», Олег Газманов и Paul Oakenfold. Опубликован список артистов, которые выступят на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде
Чемпионат мира по футболу — это не только праздник спорта, но и возможность видеть и услышать любимых артистов. С 14 июня по 15 июля в Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль болельщиков FIFA. Артисты выступят на площади Минина и Пожарского.
Вход на фестиваль будет бесплатным для всех желающих.
На открытии фестиваля 14 июня выступят послы Нижнего Новгорода на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™ — группа УмаТурман.
18 июня — «Swanky Tunes»;
19 июня — Олег Газманов;
21 июня — группа «Pendulum»;
24 июня — Paul Oakenfold;
25 июня — группа «Земляне»;
27 июня — группа «Иванушки International»;
1 июля — «Моя Мишель»;
6 июля — «Артик и Асти»;
15 июля — Леонид Агутин.
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