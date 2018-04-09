Пасхальный фестиваль в историческом парке «Россия-Моя история»

Светлый праздник Пасхи, столь любимый россиянами, для многих стал не только днем торжества и победы добра над злом, но и временем традиционных семейных встреч и застолий. Часто этому способствует и погода — весна постепенно входит в свои права, принося с собой долгожданное солнце. Поддержать праздничное настроение и погрузиться в атмосферу уюта и радости приглашает исторический парк «Россия-Моя история».

Любой праздник, конечно, запоминается вкусными угощениями. В этот раз исторический парк приглашает посетителей принять участие в кулинарном мастер-классе и украсить праздничные куличи и другие виды домашней выпечки меренгой, фисташками, домашним зефиром и мармеладом. Профессиональные пекари, ювелиры кондитерского цеха и специалисты по кремовому ажуру охотно поделятся секретами мастерства и покажут, как с интересом и тестом провести время в кругу друзей. Созданные и украшенные «произведения» можно будет попробовать на месте, а фотографии с участия в кулинарном шоу-уроке станут наглядным подспорьем для семейного творчества дома.

Сложно представить себе что-то более жизнерадостное и веселое, чем балалайка. Удивительно, что всего три струны способны вызвать столько эмоций, а спектр произведений, которые могут быть сыграны на этом инструменте очень широк. В рамках пасхального фестиваля в историческом парке пройдет выступление целого балалаечного квартета, а это 12 жизнеутверждающих струн (!), которые представят в необычном звучании произведения отечественной классики, а также хитов, которые никак не ожидаешь услышать в исполнении этого символа народного творчества. Выступление ансамбля «Sitenno» станет открытием даже для ценителей фольклорной музыки, а звучание альт — и контрабас — балалаек сможет удивить искушенный слух.

Атмосфера весеннего праздника была бы неполной без цветов. Какое обилие всевозможных бутоньерок, гербариев, экибан и гирлянд донесла до нас изобразительная культура из глубины веков! Во все времена ценилось умение флористов и декораторов. Одним из увлекательных мастер-классов пасхального фестиваля для посетителей станет открытый урок по украшению цветами, на котором участники познакомятся с традициями дореволюционной и современной пасхальной флористики. Кому подарить результат своих творческих поисков, каждый участник решает сам.

По мн огочисленным просьбам посетителей программу праздничного фестиваля завершит традиционный кинопоказ в атриуме исторического парка. На большом 9-метровом экране пройдут показы всеми любимых советских кинокомедий.

Но это еще не все, что ждет посетителей в этот день. Подробности https://myhistorypark.ru/poster/paskhalnyy-festival/

Место: Проспект Мира, 119, строение 57 (павильон 57 ВДНХ)

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