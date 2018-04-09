Роспотребнадзор устанавливает причину массового отравления школьников на Урале 

Сотрудники Роспотребнадзора по Челябинской области продолжают устанавливать причину массового отравления детей в школе посёлка Арсинский, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу.
В настоящее время проверен школьный пищеблок, нарушений там не обнаружено. Вода также оказалась в норме.
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, исследованы пробы воздуха в подвале, коридоре, кабинетах, превышений гигиенических нормативов не установлено.
Школа временно закрыта. Она возобновит работу, когда специалисты убедятся, что в ней нет источника какой-либо инфекции. Представители ведомства намерены сделать повторные анализы воздуха.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области возбуждено уголовное дело после госпитализации более 10 школьников.
В марте «Юга.ру» сообщало, что в Майкопе решили проверить все детсады из-за массового заболевания воспитанников одного из учреждений.