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Роспотребнадзор устанавливает причину массового отравления школьников на Урале
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Роспотребнадзор устанавливает причину массового отравления школьников на Урале 

RT на русском 58 минут назад
Сотрудники Роспотребнадзора по Челябинской области продолжают устанавливать причину массового отравления детей в школе посёлка Арсинский, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу.
В настоящее время проверен школьный пищеблок, нарушений там не обнаружено. Вода также оказалась в норме.
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, исследованы пробы воздуха в подвале, коридоре, кабинетах, превышений гигиенических нормативов не установлено.
Школа временно закрыта. Она возобновит работу, когда специалисты убедятся, что в ней нет источника какой-либо инфекции. Представители ведомства намерены сделать повторные анализы воздуха.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области возбуждено уголовное дело после госпитализации более 10 школьников.
В марте «Юга.ру» сообщало, что в Майкопе решили проверить все детсады из-за массового заболевания воспитанников одного из учреждений.
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