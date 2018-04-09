Сегодня состоялось первое в 2018 году заседание Общественного совета Аэрофлота

Основным пунктом повестки дня стал 95-летний юбилей Аэрофлота. Генеральный директор Виталий Савельев рассказал о пройденном пути, успехах и достижениях авиакомпании, а также о планах на будущее. Он подчеркнул, что главная задача ведущего российского перевозчика остается неизменной: служить интересам страны и ее граждан.

— «Аэрофлот» на протяжении всей своей истории был лицом и гордостью государства. В 1990 году авиакомпания вошла в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире — тогда количество пассажиров достигло 139 миллионов. После распада СССР Аэрофлоту, как и всей стране, пришлось нелегко. В 1994 году пассажиропоток упал до 3 миллионов пассажиров и в дальнейшем рос совсем незначительно. Переломным стал 2009 год: мы разработали эффективные антикризисные меры и за следующие девять лет сумели не только вывести компанию из кризиса, но и создать на ее базе мощный авиационный холдинг, — заявил генеральный директор компании Виталий Савельев. — В 2017 году «Аэрофлот» вместе с дочерними компаниями перевез уже более 50 миллионов пассажиров. По пассажиропотоку мы вошли в топ-20 крупнейших авиагрупп мира. Наше главное достижение к 95-летнему юбилею — возвращение в глобальную элиту гражданской авиации. Уже сегодня Аэрофлот выходит на прежние позиции лидера отрасли, а впереди — новые достижения».

Еще одной важной темой для обсуждения стало усиление контроля за соблюдением правил авиаперевозок. Виталий Савельев рассказал о частых нарушениях и мерах по борьбе с ними. Первое, на что обратил внимание гендиректор, — соответствие ручной клади нормам компании. Контроль введен в связи с тем, что пассажиры стали чаще жаловаться на нехватку места для вещей в салоне самолета. Пункт номер два: авиакомпания ужесточила соблюдение правила о прекращении посадки за 20 минут до времени вылета. Такая необходимость вызвана систематическими ситуациями, когда «Аэрофлот» шел навстречу опоздавшим пассажирам и задерживал рейс до их прибытия на борт. А самой чувствительной темой для обсуждения стало противодействие деструктивным пассажирам. Пьянство на борту не просто портит настроение людям, но и приводит к опасным ситуациям. Случается, что летчики вынуждены сажать самолет в аэропорт, находящихся далеко до места назначения. «Аэрофлот полностью использует правовые возможности для привлечения нарушителей к ответственности, — утверждают специалисты, — а с начала 2018 года ввел собственные меры воздействия». Так, например, компания лишает пассажиров элитного статуса в программе «Аэрофлот Бонус» за грубое нарушение правил поведения на борту.

— Мы обсудили очень важную тему — нарушения правил перевозки. Общественный совет полностью поддерживает инициативы Аэрофлота по контролю за соблюдением норм, — заявила Татьяна Тарасова. — Возникают ситуации, когда люди берут на борт ручную кладь сверх нормы, а другие после них уже не могут разместить свои вещи в салоне. Или по вине одного-двух человек задерживается вылет рейса — и остальные пассажиры вынуждены менять свои планы, а перевозчик терпит убытки. Встречаются и совершенно дикие случаи — вплоть до того, что пассажиры избивают работников авиакомпании. Мы считаем, что подобные ситуации недопустимы. Нельзя, чтобы от действий нарушителей страдали дисциплинированные пассажиры. Кстати, большинство с нашим мнением согласно. Мы изучили отзывы пассажиров — 76% поддерживают инициативы Аэрофлота по усилению контроля.

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