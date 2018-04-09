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Мытье проезжих частей стартовал в Щербинке
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Мытье проезжих частей стартовал в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 56 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Мероприятия по мытью проезжих частей стартовали 7 апреля в Щербинка. Об этом сообщили на официальной странице муниципального бюджетного учреждения «Городское благоустройство» в социальных сетях.
Работы на объектах дорожного хозяйства провели с применением моющих средств. После этого асфальт очистили водой.
Напомним, что сейчас в городском округе активно проводится месячник по благоустройству. Все жители 14 и 21 апреля смогут принять участие в субботниках. Администрация предоставит для этого все инструменты и организует вывоз мусора. Кроме того, на местах будет работать полевая кухня.
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