Мытье проезжих частей стартовал в Щербинке

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Мероприятия по мытью проезжих частей стартовали 7 апреля в Щербинка. Об этом сообщили на официальной странице муниципального бюджетного учреждения «Городское благоустройство» в социальных сетях.

Работы на объектах дорожного хозяйства провели с применением моющих средств. После этого асфальт очистили водой.

Напомним, что сейчас в городском округе активно проводится месячник по благоустройству. Все жители 14 и 21 апреля смогут принять участие в субботниках. Администрация предоставит для этого все инструменты и организует вывоз мусора. Кроме того, на местах будет работать полевая кухня.