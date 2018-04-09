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Зампредом правительства КБР назначен экс-руководитель налоговой службы
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Зампредом правительства КБР назначен экс-руководитель налоговой службы 

АиФ Ставрополье 57 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Юрий Коков указом назначил Мурата Керефова заместителем председателя правительства республики. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе главы КБР.
Известно, что бывший начальник УФНС родился в Нальчике в 1978 году. Имеет дипломы о юридическом и экономическом образованиях.
С 2000 года новый зампред работал ведущим специалистом бюджетного отдела Минфина Кабардино-Балкарии, а с 2004 — заместителем министра экономического развития и торговли республики.
Через 8 лет Мурат Керефов занял пост министра финансов КБР, а еще через два года начал работу в должности руководителя налоговой службы.
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