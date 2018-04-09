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Разгадай сканворд в газете «Курские известия» и выиграй 500 рублей
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Разгадай сканворд в газете «Курские известия» и выиграй 500 рублей 

Курские известия 58 минут назад
Фото: Курские известия
Издание объявило о еженедельных розыгрышах денежных призов
Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо разгадать сканворд, составить контрольное слово (нужные буквы выделены цифрами) и сообщить его по телефону 39-34-63 в пятницу с 12.00 до 12.10. Победителем станет третий, назвавший назвавший правильный ответ. Обязательное условие участия в конкурсе — согласие на публикацию в газете своего фото и высказывания.
Первым победителем розыгрыша прошлого номера стала Елена Шилина. Девушка регулярно покупает газету «Курские известия» и на следующей неделе снова планирует принять участие в конкурсе.
Подробную информацию об организаторе розыгрыша, условиях его проведения, количестве призов и условиях из получения уточняйте по телефону 39-34-63.
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