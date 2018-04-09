Разгадай сканворд в газете «Курские известия» и выиграй 500 рублей

Издание объявило о еженедельных розыгрышах денежных призов

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо разгадать сканворд, составить контрольное слово (нужные буквы выделены цифрами) и сообщить его по телефону 39-34-63 в пятницу с 12.00 до 12.10. Победителем станет третий, назвавший назвавший правильный ответ. Обязательное условие участия в конкурсе — согласие на публикацию в газете своего фото и высказывания.

Подробную информацию об организаторе розыгрыша, условиях его проведения, количестве призов и условиях из получения уточняйте по телефону 39-34-63.