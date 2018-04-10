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Россельхознадзор выявил новые вспышки АЧС в Крыму и Саратовской области
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Россельхознадзор выявил новые вспышки АЧС в Крыму и Саратовской области 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россельхознадзор зарегистрировал новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Крыма и Саратовской области, сообщает служба.
Так, в результате лабораторных исследований в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве в селе Елшанка Хвалынского муниципального района Саратовской области, выделен геном вируса АЧС.
Кроме того, генетический материал АЧС обнаружен в патологическом материале трупов диких кабанов, обнаруженных вблизи села Межгорье Зеленогорского сельского поселения Белогорского района Крыма.
"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Саратовской области и республики Крым под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Мероприятия проводятся в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС", — говорится в сообщении.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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