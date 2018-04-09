Численность дальневосточных леопардов в Приморье превысила 100 особей

В 2017 году фотоловушки национального парка «Земля леопарда» в Приморье зафиксировали более 100 дальневосточных леопардов разного возраста, говорится в сообщении на сайте Русского географического общества

В их числе 84 взрослых хищника и 19 котят.

В начале XXI века в дикой природе насчитывалось только 30 особей редчайшей кошки. Однако к 2015 году популяцию удалось увеличить более чем вдвое, до 70 особей.

Одной из главных причин резкого скачка специалисты считают расширение сети наблюдения — в кадр на новых территориях попали леопарды, которых экологи раньше просто не знали «в лицо».

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных кошек на планете. Десятьлет назад популяция леопардов во всём мире составляла всего около 30 особей. Сейчас в дикой природе обитает около 80 особей. Ещё более 100 — в зоопарках. О том, как восстанавливают популяцию редкого вида, читайте в материале DV.