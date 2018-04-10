ДНК-экспертиза тел погибших при крушении Ан-148 продлится еще месяц

ДНК-экспертиза тел погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье продлится еще около месяца.

Он также уточнил, что работы на месте крушения Ан-148 не прекращались, а прерывались из-за погодных условий, отмечает ТАСС

— Работы будут продолжаться не один месяц. Земля будет оттаивать, был мощный удар, глубина воротки была большой. По поручению Следственного комитета , сегодня идут все работы в необходимом объеме, именно Следственный комитет определяет, что кому делать, — добавил глава региона.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Самолет Ан-148 вылетел из столичного Домодедова в Орск днем 11 февраля 2018 года. Спустя две минуты после вылета связь с экипажем была утрачена. Самолет упал в Раменском районе Московской области. Все, кто находился на борту, погибли.

После расшифровки бортовых самописцев стало известно, что крушение произошло по причине обледенения датчиков, из-за которого пилот не видел соответствующие действительности данные о скорости полета лайнера. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Жертв катастрофы предложили хоронить по частям

Колонка обозревателя «ВМ» Оксаны Крученко

Сегодня опять заговорили о крушении Ан-148 в Подмосковье. Даже верить не хочется, что стало поводом разбередить рану.

Попытка осознать, представить причину размывает реальность, уступая место кадрам из дурацкого фильма. Нет, ну так не бывает. Оказывается, там, где упал самолет, до сих пор разбросаны останки погибших. Дочь одной из пассажирок приехала на место аварии возложить цветы и пришла в ужас: смрадный запах, фрагменты тел— уши, пальцы. И никакой охраны, никаких ограждений (далее…)

Ан-148. Тишина, снег, пустота…

Очень горько. Обломки на поле, сломанные жизни. Сломанные, как ветки пижмы, что торчат на белом, занесенном снегом подмосковном поле. До этого дня — тоже обычном. Теперь — нет… Страшно даже подумать, каково сейчас родственникам тех, кто навсегда ушел в небо. Не представить. Стыло и пусто на душе. А им — каково? (далее…)

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