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Акция «Поможем подготовится к школьному балу» стартовала в Щербинке
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Акция «Поможем подготовится к школьному балу» стартовала в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Общегородская благотворительная акция «Поможем подготовится к школьному балу» продолжится в городском округе до 27 апреля. Об этом сообщили в Центре социального обслуживания «Щербинский».
Горожане могут пожертвовать праздничную одежду, обувь и аксессуары, которые могут быть использованы школьниками в качестве нарядов на выпускной бал.
Ежегодное мероприятие проходит уже в десятый раз. Оно ориентировано на выпускников 11 классов, которые воспитываются в малообеспеченных или многодетных семьях. В том числе помощь оказывается сиротам из детских домов и школ-интернатов.
Пункт приема вещей в Щербинке расположен по адресу: улица Маршала Савицкого, дом №26, корпус №2.
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