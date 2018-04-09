Акция «Поможем подготовится к школьному балу» стартовала в Щербинке

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Общегородская благотворительная акция «Поможем подготовится к школьному балу» продолжится в городском округе до 27 апреля. Об этом сообщили в Центре социального обслуживания «Щербинский».

Горожане могут пожертвовать праздничную одежду, обувь и аксессуары, которые могут быть использованы школьниками в качестве нарядов на выпускной бал.

Ежегодное мероприятие проходит уже в десятый раз. Оно ориентировано на выпускников 11 классов, которые воспитываются в малообеспеченных или многодетных семьях. В том числе помощь оказывается сиротам из детских домов и школ-интернатов.

Пункт приема вещей в Щербинке расположен по адресу: улица Маршала Савицкого, дом №26, корпус №2.