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В Мордовии чиновника оштрафовали после нападений бродячих собак на детей
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В Мордовии чиновника оштрафовали после нападений бродячих собак на детей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель главы администрации Ковылкинского муниципального района Мордовии заплатит штраф 30 тыс. рублей за служебную халатность, сообщает СУ СКР республики.
Мужчина должен был организовать отлов бездомных животных в районе, в том числе выделить на это средства из бюджета. Однако он, зная, что городе Ковылкино разгуливают бродячие собаки, не принял никаких мер.
В мае 2017 года бездомные собаки покусали первоклассника и троих шестиклассников. Кроме того, были зафиксированы еще два случая нападения животных на мужчин в городе Ковылкино. Отметим, что серьезных травм эти люди не получили.
Кстати, уголовное дело возбуждалось по сообщениям, размещенным в региональных СМИ.
Фото: novosti-saratova.ru
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