В Мордовии чиновника оштрафовали после нападений бродячих собак на детей 

Заместитель главы администрации Ковылкинского муниципального района Мордовии заплатит штраф 30 тыс. рублей за служебную халатность, сообщает СУ СКР республики.
Мужчина должен был организовать отлов бездомных животных в районе, в том числе выделить на это средства из бюджета. Однако он, зная, что городе Ковылкино разгуливают бродячие собаки, не принял никаких мер.
В мае 2017 года бездомные собаки покусали первоклассника и троих шестиклассников. Кроме того, были зафиксированы еще два случая нападения животных на мужчин в городе Ковылкино. Отметим, что серьезных травм эти люди не получили.
Кстати, уголовное дело возбуждалось по сообщениям, размещенным в региональных СМИ.
Фото: novosti-saratova.ru